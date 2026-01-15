¥¯¥ê¡¼¥Þ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Îº×Åµ¡ÖHandMade In Japan Fes¡ìÅß¡Ê2026¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¿Þ´Õ¡×¤Ë¤Ï150ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬½¸·ë
ÆüËÜºÇÂç¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖCreema¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥Þ¤Ï¡¢1·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¡ÖHandMade In Japan Fes'Åß¡Ê2026¡Ë¡×¤òÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿Íµ¤´ë²è¡ÖCreema HASHTAG GALLERY¡×¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤äSDGs´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ÉÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖHandMade In Japan Fes'¡ÊHMJ¡Ë¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÁÏºî³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÈÆüËÜºÇÂçµé¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Îº×Åµ¡É¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Á´¹ñ3000Ì¾¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅÁÅý¹©·Ý»Î¤ä¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë70¼ïÎà¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢6ÁÈ¤ÎÃíÌÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ä3ÁÈ¤ÎµÈËÜ·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢80Å¹ÊÞ¤â¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¼êºî¤ê¥Õ¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¿´¤È´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡£
Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢²ñ¾ìÆþ¤ê¸ý¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤Ï¡ÖCreema HASHTAG GALLERY¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤»¤Þ¤¤¤±¤É¡¢±ü¤¬¿¼¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿´ë²èÅ¸¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¿Þ´Õ¡×¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë150ÅÀ¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤ò¡¢¡Ö³×¡×¡ÖÉÛ¡¦»å¡¦»É½«¡×¡Ö¼ù»é¡¦¥ì¥¸¥ó¡×¡ÖÅ·Á³ÀÐ¡¦¥¬¥é¥¹¡×¡Ö¿¢Êª¡¦¼«Á³¡×¤Ê¤É¡¢7¤Ä¤ÎÁÇºà¤ËÊ¬¤±¤Æ¿Þ´Õ¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÇºà¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆÃÀß¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤ò¡¢»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£150ÅÀ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢Ìµ¸Â¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ÈÁÛ¤¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¡£¡Ö¸«¤Æ¡¦´¶¤¸¤Æ¡¦¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡×Í£°ìÌµÆó¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢²ñ¾ì¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¡¢Ä¹Ìî¡¢¹âÃÎ¡¢·§ËÜ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£Creema¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ä¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖFIND LOCAL¡×¥¨¥ê¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©²¬Ã«»Ô¤Î¡Ö¸æ¿ÛË¬ÂÀ¸Ý¡Ê¤ª¤¹¤ï¤À¤¤¤³¡Ë¡×¤ÎÇÑºà¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¸æ¿ÛË¬ÂÀ¸Ý¡ßCreema ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¡¦Ê¡Åç¸©¤Ê¤é¤ÏÄ®¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤¬¼ï¤«¤é°é¤Æ¤¿Íõ¤ÇÀ÷¤á¤¿¡ÖÍõ¤ÎÈª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎºîÉÊ¤ò½é¸ø³«¡£ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤äÃÏ°è»ºÉÊ¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îº£¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHandMade In Japan Fes'Åß¡Ê2026¡Ë¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£´ë²èÅ¸¡ÖCreema HASHTAG GALLERY¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¿Þ´Õ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë150ÅÀ¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£ÃíÌÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡Ê¥ì¥¶¡¼ºî²È TENUIBITO¡Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯À°¤¨¤é¤ì¤¿Å·Á³ËÜ³×¤ÎÃ¼ºà¤ò¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐÇ¯ÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ìÅÀ¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥â¥°¥é¤¿¤¿¤¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡ÊÌÚ¹©ºî²È seki omocha¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥â¥°¥é¤¿¤¿¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¡¼¥à¡£²¿ÅÙÃ¡¤¤¤Æ¤â¡¢¥â¥°¥é¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤ì¤Æ¤±¥Õ¥ì¥Ö¥ë 2way¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡Ê¥Õ¥ì¥Ö¥ëÀìÌç¥°¥Ã¥º ¥Ö¥Ò¥Ã¥·¥å¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¤Ï¡¢¡È¤Ö¤µ¤«¤ï¡É¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¯¤»¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Î»É¤·¤å¤¦¤ò»Ü¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥à¡£¥Ô¥ó¤È¥ê¥ó¥°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2way¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¾®ÊªÆþ¤ì¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡ÊFairy and You¡Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¾®ÊªÆþ¤ì¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¼ïÎà¤ä¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¿§¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¡Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ï¤ªÆ¦Éå¥Ñ¥Ã¥¯¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡Êmicro¡Ýone¡Ë¤Ï¡¢ÇÑºà¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¼êºî¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¡¢ÁÇºà¤Î¿§¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ß¾å¤²¤¿·ÚÎÌ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¡£
¡Ö¸áÇ¯¡¦ÇÏ¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡Ê¼ê»É½«ºî²È Hi¡Ýna¡Ë¤Ï¡¢ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤Çºî¤é¤ì¤¿ÇÏ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä¥ì¡¼¥¹¡¢¥Ó¡¼¥º¡¢¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼ê»É½«¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCreema HASHTAG GALLERY¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÇºà¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤òºî¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ö¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¡ÊÂÎ¸³ÎÁ 500±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ó¡¢¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö°ÛÁÇºà¤òÂ«¤Í¤ëÂç¿Í¤Î¡È¥¹¥ï¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¡É¡×¡ÊÂÎ¸³ÎÁ 2500±ß¡Ë¤Ï¡¢ÉÛ¤ä¥Ñ¥é¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æºî¤ë¥¹¥ï¥Ã¥°¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£Ê¸»ú¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¡¢¤«¤ï¤Î¤¤Ã¤×¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¡ÊÂÎ¸³ÎÁ 2000±ß¡¿Ëç¡¢ÊÁ¤Î¤¤Ã¤×¡Ü300±ß¡¿Ëç¡Ë¤Ï¡¢Ì¾Á°¤äÃÂÀ¸Æü¤òÆþ¤ì¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëËÜ³×¤¤Ã¤×¤òºî¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£ËÜ³×¤Ê¤Î¤Ç·ÐÇ¯ÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥Ó¡¼¥º¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¡ÊÂÎ¸³ÎÁ 700¡Á900 ±ß¡Ë¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Çºî¤ë¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖFIND LOCAL¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸æ¿ÛË¬ÂÀ¸Ý¡ßCreema ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¡ÖÊ¡Åç¡¦¤Ê¤é¤Ï¡ßCreema Íõ¤ÎÈª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¡Ö¸æ¿ÛË¬ÂÀ¸Ý¡ßCreema ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©²¬Ã«»Ô¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¸æ¿ÛË¬ÂÀ¸Ý¡×¤Î¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¡ÈÏÂÂÀ¸Ý¤Î³×¡É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÂÂÀ¸Ý¤Ë¤Ï¡¢½ý¤Î¤Ê¤¤Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¹ñ»º¤Îµí³×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³×¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÈÃ¼ºà¡É¤ä¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿³×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Creema¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëºîÉÊ13ÅÀ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÖÊ¡Åç¡¦¤Ê¤é¤Ï¡ßCreema Íõ¤ÎÈª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥Þ¤¬Ê¡Åç¸©¡¦¤Ê¤é¤ÏÄ®¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°èÁÏÀ¸³èÆ°¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é4²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆCreema¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ë¥·¥§¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ä°Ü½»À¸³è¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÍõ¤ÎÈª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¿ÌºÒÉü¶½¤È¤È¤â¤ËÍõÀ÷¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤é¤ÏÄ®¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¶¨Æ¯¤·¤ÆÈª¤ò¹Ì¤·¡¢Íõ¤ò¿¢¤¨°é¤Æ¡¢¤½¤ÎÍõ¤ÇÀ÷¤á¤ÆºîÉÊ¤òÀ©ºî¡£º£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î´°À®ºîÉÊ¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆCreema¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤äÃÏ°è»ºÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¡£¡ÖÈøÄ¥¼·Êõ¡¿ÂÀÅÄ¼·Êõ¡×¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ï¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤¼·Êõ¾Æ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÍÀþ¼·Êõ¡×ÂÎ¸³¤ä¡¢¿¦¿Í¤Î¼Â±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£¡Ö²°µ×¿ù¹©·Ý¡¿¿ù¤Î¼Ë¡×¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤ÎÅç¡¦²°µ×Åç¤Ç¡¢²°µ×¿ù¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµþ¾Æ¡¦À¶¿å¾Æ¡¿¿¸Ï»ÍÒ¡×¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç»°ÂåÂ³¤¯ÍÒ¸µ¤Ç¡¢µ¡Ç½Èþ¤ÈÂ¤·ÁÈþ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½Ð±ÀÌ±·Ý»æ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ºî¤ê¡×¡ÊÅçº¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬¼ê¤Î´¶³Ð¤Ç°ìËç¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¿§ºÌË¤«¤Ê¼ê¤¹¤ÏÂ»æ¡Ö½Ð±ÀÌ±·Ý»æ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡õ¥×¥ì¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÁíÀª9ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÉÍÅÄ°ìÊ¿¤µ¤ó¡¢âÃÌ¾»Ò¿·¤µ¤ó¡¢bird¡¢¡Î.que¡Ï¡¢¤×¤Ë¤×¤ËÅÅµ¡¡¢D.W.¥Ë¥³¥ë¥º¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤·¤â¤È¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥º¡¢CITY¡¢¥Ê¥æ¥¿¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Î³«ºÅ³µÍ×¡Ï
Ì¾¾Î¡§HandMade In Japan Fes'Åß¡Ê2026¡Ë
Æü»þ¡§1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18 Æü¡ÊÆü¡Ë11:00¡Á18:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾1¡¦2¥Û¡¼¥ë
Æþ¾ìÎÁ¡§
¡¡Á°Çä·ô 1Æü·ô 1300±ß¡¿Î¾Æü·ô 2000±ß
¡¡ÅöÆü·ô 1Æü·ô 1500±ß¡¿Î¾Æü·ô 2500±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£ÍÎÁÂ÷»ù»ÜÀß¤¢¤ê
¥¯¥ê¡¼¥Þ¡áhttps://www.creema.jp/
HandMade In Japan Fes'Åß¡Ê2026¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡áhttps://hmj-fes.jp