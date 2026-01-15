¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ºÊ¡¦¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤È¤Î¡ÈÎ¹¹Ô¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òËÍ¤¬¤·¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0Çñ¥Ð¥«¥ó¥¹¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼ÎÑÌé¤È¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡È¾Ð´é¡É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÅÏÊÕÄ¾Èþ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò1Æü¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¶Ë¾å¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤â¤Î¡£ÅÏÊÕ¤¬¼ÖÆâ¤Ç¡Ö4¥ö·î¡¢5¥ö·î¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊâÆ»¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¡×ÃæÂ¼¤ÈÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤ÈÃæÂ¼¤Ï½éÂÐÌÌ¡£ÅÏÊÕ¤¬¡ÖÎ¹¹Ô¤È¤«ÉáÃÊ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤ï¤ê¤È²È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÊ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£2¿Í¤Ç¤É¤Ã¤«¤Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤È¤«¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Î¹¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òËÍ¤¬¤·¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤·¤Æ¡Ê¤è¤¯¤Æ¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È2023Ç¯3·î25Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
