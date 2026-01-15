¡Ø¥´¥Á¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¤È¤Ï¡¡M!LK¤Ç½é¹ÈÇò¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³
¡¡15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27³«Ëë¡ª¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¡ª2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡Ë¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥Ó3¿Í¡ª»ÄÎ±¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤¿¡Ö¥´¥Á26¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼
¡¡º´Ìî¤Ï¡¢1998Ç¯3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM!LK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢15Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤¯¤Á¤Ó¤ë¤Ë²Î¤ò¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡Ø¹âÂæ²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë -·ë¤Ó-¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Øô¥-¤ê¤ó-¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¾®¤µ¤ÊÎø¤Î¤¦¤¿¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø½¢³è¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø±³¶ô¤¤¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ºòÇ¯2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¹¥±é¤ò¸«¤»¤¿¤Û¤«¡¢·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡¼¤á¤°¤ê¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢10·î´ü¤Ë¤Ï¡¢¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ø2025Ç¯ ¥Ö¥ì¥¤¥¯ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÃËÀÊÔ¡Ë¡Ù¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡M!LK¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¡Ö²¿¿§¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ëÂ¸ºß¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£15Ç¯3·î¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯11·î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRibbon¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£25Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¡¢¡ÈÍ½ÁÛÎ¢ÀÚ¤ê¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢²Î»ì¤Î°ìÀá¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¡¢¡Ø¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼± Áª¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¡Ù¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ªÈäÏªÌÜ¤Î½éÀï¤À¤¬¡¢º£²ó¤«¤éÁá¤¯¤â¥´¥Á¤Î¼«Ê¢¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀßÄê¶â³Û¤Ï2Ëü±ß¤Ç¡¢8¿Í¤Ç¹ç·×Ìó16Ëü±ßÁ°¸å¤Î¹â³Û¼«Ê¢¤È¤Ê¤ë¡£¥´¥Á7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÁýÅÄ¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥ª¡¼¥À¡¼¤Ïº£Ç¯¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¯¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥ä¥Ù¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¡É¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
