BLACKPINK¥¸¥¹¡¢ÈþµÓÁ´³«¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¸ø³« ¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¤Î¼ê·Ò¤®2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬½ÂÂÚ¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦ÅªK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¡×ÈþÂÀ¤â¤âÁ´³«¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ
¥¸¥¹¤Ï¡ÖHello Kitty Hello Jisoo¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¶»¸µ¤Ë¹õ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿Çò¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤ä¼«¿È¤È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤âÊ£¿ôËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²¿¤â¤«¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥¸¥¹¡¢ÈþµÓµ±¤¯Çò¥ì¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»ÑÈäÏª
¢¡¥¸¥¹¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²¿¤â¤«¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
