¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×¥´¥Á¡¢1¿ÍÌÜ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏM!LKº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ú¥´¥Á27¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û1·î15Æü¤è¤ë7»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤ ¥´¥Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡ª2»þ´ÖSP¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¥´¥Á27¡×¤Î2¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¡£1¿ÍÌÜ¤ÏM!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇÐÍ¥¡©¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡©¡×¥´¥Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½
2025Ç¯Ëö¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥¯¥Ó¤¬·èÄê¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¥´¥Á27¡×¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼1¿ÍÌÜ¤Î»öÁ°¾ðÊó¡Êº´Ìî¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿TVÈÖÁÈ¤Ï¡Ø¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡Ù¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿Êª¤Ï¡Ø¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ù¡×¡ÖÌÀÂÀ»Ò¡¢ÍÎÉþ¤¬¹¥¤¡×¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸×¤Î²¾ÌÌ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤äÆ·¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏSixTONES¥¸¥§¥·¡¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢Îë¼¯±û»Î¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²¾ÌÌ¤ò³°¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿º´Ìî¡£Ìó1¥ö·îÁ°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢²áµî¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÁýÅÄ¡Êµ®µ×¡Ë¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤Íí¤ß¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁýÅÄ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤Î½Ð±é¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
