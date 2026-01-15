À¾ÌîÌ¤É±¡¢Êì´é½Ð¤·¡õÊì¼êºî¤ê¥Ù¥Ó¡¼Éþ¸ø³«¡Ö¥×¥íµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¿Æ»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£Êì¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¸µAKB¡Ö¥×¥íµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×Êì¼êºî¤ê¥Ù¥Ó¡¼Éþ
À¾Ìî¤Ï¡Ö¤Ð¤¡¤Ð¼êºî¤ê¥Ù¥Ó¡¼Éþ¿·ºîÈ¯É½¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Êì¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Êì¿Æ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥ê¥ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥ì¥®¥ó¥¹ÉÕ¤¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤ÉÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤òÏÓ¤ËÊú¤¤¤¿À¾Ìî¤ÈÊì¤È¤Î¿Æ»Ò3À¤Âå¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¥×¥íµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿Æ»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ªÊìÍÍ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
À¾Ìî¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤È·ëº§¤·¡¢2024Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£2026Ç¯1·î4Æü¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Î¥Æý¿©ÍÄ»ù¿©¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡À¾ÌîÌ¤É±¡¢Êì¼êºî¤ê¤Î¥Ù¥Ó¡¼ÉþÈäÏª
