¡Ú£Ð£Ï£Ç¡ÛÀè½µ¤Î½ü³°¤Ç¾è¤ê¹þ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤À¥¬¥à¥é¥¹¥¿¥ó¤¬¹¥µ¤ÇÛ¡¡ºØÆ£À¿Ä´¶µ»Õ¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡£±·î£±£·Æü¤ÎÃæ»³£³£Ò¡¦£³ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥¬¥à¥é¥¹¥¿¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ºØÆ£À¿±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¡Ë¤¬¡¢ÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÎÉ²½¤·¤ÆÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£½ÇÊì¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¼Ç¤Î¥Þ¥¤¥ë¤ÈÃæµ÷Î¥¤Ç£´¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºØÆ£À¿Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Èþ±º¡¦£×¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¡¢£¶¥Ï¥í¥ó£¸£²ÉÃ£´¡½£±£±ÉÃ£³¤Ç°ìÇÕ¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¡¢£²ÇÏ¿È¤Û¤ÉÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Î½ÇÏ¤Ë¤ÏÌóÈ¾ÇÏ¿ÈÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢½½Ê¬¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆ°¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊÀè½µ¤Ë½ü³°¤µ¤ì¤Æ¡Ë¤µ¤é¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£