µÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬£³¾¡ÌÜ¡¡£²ÆüÏ¢Â³¶âÀ±¸å¤ËÆ±µï¤¹¤ë½½Î¾¡¦ÂºÉÙ»Î¤«¤é¼õ¤±¤¿½ËÊ¡¤È¤Ï¡Ö°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡Ä¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦½é¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤¬¡¢ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦°ì»³ËÜ¡ÊÊü¶ð¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¡Öµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤Ë²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¡¢£´ÆüÌÜ¤ËÆ±¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤«¤éÏ¢Â³¶âÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£Æü¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£´ÆüÌÜ¤ÎÂç¤ÎÎ¤Àï¸å¤ÏÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤Ë¾¡Íø¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±µï¤¹¤ëÀ¾½½Î¾£µËçÌÜ¡¦ÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤è¤êÀè¤Ë¼«Âð¤Øµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢Éô²°¤ò¿¿¤Ã°Å¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂºÉÙ»Î´Ø¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¡¢Âç´ØÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿½øÈ×£µÆü´Ö¤ò£³¾¡£²ÇÔ¤ÈÇòÀ±¤òÀè¹Ô¤µ¤»¡Ö£µÆü´Ö¤Ç£³ÈÖ¤â¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£