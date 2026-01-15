15ºÐ¤Î²ÚÔú¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÄÅÚÉ¶ºÝ¡¢Ä¹¿ÈÎÏ»Î¤ËÄ¶¹ë²÷¤ÊÅê¤²¡ÖÂ¹ø¤ÏÅ·À¤Î¤â¤Î¡×´ÛÆâ¤É¤è¤á¤
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ¸ÞÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û15ºÐ¾®ÊÁÎÏ»Î¡¢Ä¹¿ÈÎÏ»Î¤ËÄ¶¹ë²÷¤ÊÅê¤²
¡¡²£¹Ë¤Î·ì¤ò°ú¤¯¾®ÊÁ¤Ê15ºÐÎÏ»Î¤¬¡¢20¥»¥ó¥Á¶á¤¯Âç¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¹ë²÷¤ÊÅê¤²¤ò·è¤á¤¿¡£²ÚÔú¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤¿¶¯¿Ù¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¦¤½¡¢Åê¤²¤¿¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï½ø¥Î¸ýÉ®Æ¬¡¦»³Ìîî´¡Ê½Ð±©³¤¡Ë¡£ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è½Ð¿È¤Î»³Ìîî´¤Ï¡¢ËëÆâÍ¥¾¡10²ó¤ò¿ô¤¨¤¿Âè31Âå²£¹Ë¡¦¾ï¥Î²Ö¤Î¸¼Â¹¡Ê¤ä¤·¤ã¤´¡Ë¡£15ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤ÏÉé¤±¤óµ¤¤Èµ¤ÉÊ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹¤Ï168¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤ÏºòÇ¯¶å·î¾ì½ê¤Î77¥¥í¤«¤é3.2¥¥í¤â¸º¾¯¤·¤Æ73.8¥¥í¤È¡¢¤Þ¤À¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»³Ìîî´¤¬¸ÞÆüÌÜ¤ËÂÐÀï¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢½ø¥Î¸ý»°ËçÌÜ¡¦ËþÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¡£16ºÐ¤ÎËþÉÙ»Î¤ÏÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾À®¶è½Ð¿È¡¢¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¤ÇÂÎ½Å103.2¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£»³Ìîî´¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ï19¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Åº¹¤Ï29.4¥¥í¤ÎÂÎ³Êº¹ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤Äã¤¤»ÑÀª¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿»³Ìîî´¡£ÇØ¤Î¹â¤¤ËþÉÙ»Î¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤â¡¢²Ì´º¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¤íº¹¤·¤Ë¡£Êú¤¨¹þ¤ó¤Ç¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëËþÉÙ»Î¤ËÂÐ¤·¡¢»³Ìîî´¤Ï±¦²¼¼ê¤ò¼è¤ë¤È¶¯¿Ù¤ÊÂ¹ø¤ÇÂÑ¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÏÂÎ³Êº¹¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¹ë²÷¤ËÅê¤²¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£²¼¼êÅê¤²¤Ç¾¡¤Ã¤¿»³Ìîî´¤ÏÇòÀ±Àè¹Ô¤È¤Ê¤ë2¾¡ÌÜ¡£ÇÔ¤ì¤¿ËþÉÙ»Î¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡²ÚÔú¤ÊÂÎ³Ê¤Î»³Ìîî´¤¬¹ë²÷¤ÊÅê¤²¤ÇÄ¹¿ÈÎÏ»Î¤ò·âÇË¤¹¤ë¤È¡¢´ÛÆâ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬È¯À¸¡£»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¦¤½¡¢Åê¤²¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡ª¡×¡Öµ¤¹ç¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö»³Ìîî´¤ÎÂ¹ø¤ÏÅ·À¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë