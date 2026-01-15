µÈÂ¼ÃÎ»ö¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤¬Èó¾ï¤ËÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ø¤Î°Õ¸þÉ½ÌÀ
¡¡15Æü¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡Ë¤ÏÂçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¡ÊÆ±ÉûÂåÉ½¡Ë¤È¤È¤â¤ËÃÎ»ö¤È»ÔÄ¹¤ò¼¿¦¤·¡¢¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ø¤Î£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ò·Ç¤²¡È½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¡É¤ËÎ×¤à¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ëµÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Æ±Æü¸á¸å7»þº¢¤ÎÂçºå°Ý¿·¤Î²ñÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ç¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÔ¹½ÁÛ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âçºå¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤â¡¢ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤¬Èó¾ï¤ËÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÀ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÉû¼óÅÔË¡°Æ¤¬¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÈÌ¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¡ØÏ¢Î©¹ç°Õ¤Î¿®¤òÌä¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦²ò»¶È½ÃÇ¤ò¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤º¤Ã¤È»×¤¤¤ò»ý¤Á¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Þ¤¿Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Áªµó¤¬¤¢¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÃÎ»ö¤ò¼¿¦¤·¤Æ¡¢¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢³§¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¡¢Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¡¢ÂçºåÃÎ»ö¼¿¦¤ÎÆÏ¤±¤ò½Ð¤·¡¢ËüÇî¸å¤ÎÂçºå¤ÎÀ®Ä¹¡¦Ì¤Íè¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉû¼óÅÔÂçºå¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ÎÄ©Àï¡¢¤³¤ì¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤ÆÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²£»³»ÔÄ¹¤È¥À¥Ö¥ë¤Ç½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ò¤·¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë