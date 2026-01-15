¥¹¥Ð¥ë¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª 270ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡Ö¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ¡õÁ´Ä¹4.6m¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¥Ü¥Ç¥£ºÎÍÑ¡ª ¹õ´¶¶¯¤á¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ÖWRX S4¡ÈSTI Sport R-Black Limited¡É¡×¤Î¼ÂÎÏ¤È¤Ï
¡ÖWRCÄ¾·Ï¡×¤Ê¤Î¤ËÄ¶²÷Å¬¡© ¤½¤Î°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤ÎÎò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¡È¥¹¥Ð¥ê¥¹¥È¡É¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢WRX¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¤¬¡¢Æ±¼Ò¤¬À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë»²Àï¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Î¤Ï¤º¡£
¡¡1990Ç¯¤ËWRC¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Àï¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡¢95Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç³èÌö¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê·ÐºÑ´Ä¶¤Î°²½¤ËÈ¼¤¤¡¢2008Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄWRC¤«¤éÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê43Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Êµ±¤«¤·¤¤Îò»Ë¤ò¤¤¤Þ¤ËÅÁ¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¡ÖWRX S4¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¥é¥ê¡¼ÀÇ½¤ò½Å»ë¤·¤¿¹Ó¡¹¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎWRX S4¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢²÷Å¬¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿5¿Í¾è¤ê¤Î4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4670mm¡ßÁ´Éý1825mm¡ßÁ´¹â1465mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2675mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿°ÂÄê´¶¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Ï©ÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤ÇÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤ÌÜ¤Ë¤¹¤ëÌÜÃÏÃÊº¹¤Î¾è¤ê±Û¤¨¤Ç¤âÆÍ¤¾å¤²´¶¤Ï¤´¤¯·Ú¤¯¡¢³ê¤é¤«¤ËÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Î²÷Å¬À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È´¶¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤ä¸å¤í²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¿¤Ê»ÑÀª¤ò¤É¤ì¤À¤±°ÂÄê¤·¤ÆÊÝ¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¡£
¡¡¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤ÎÁö¤ê¤Ï¡Ö°Â¿´¡×¤È¡ÖÌû¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡ÖÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¤³¤È¤Ï¡Ö°Â¿´¡×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¤«¤é¤³¤½¡ÖÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤¬Ìû¤·¤¤¡×¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¦¤¨¤Ç¤â¡ÖÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÌµÍÑ¤Ê¿À·Ð¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¥¯¥ë¥Þºî¤ê¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ð¥ë¤Î¡ÖÁö¤ê¤ÎÅ¯³Ø¡×¤«¤éÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î·ëÏÀ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆWRX S4¤Ç¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥É¤òÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¶¯¤¤°Â¿´´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¿À·Ð¼Á¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ½Æ»¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤ò¡ÖÂà¶þ¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥¿¥¤¥ä¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬³Ú¤·¤á¡¢¾õ¶·¤¬µö¤»¤Ð¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Î¸Â³¦¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢WRX S4¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤ÎÅÁÅý¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¿åÊ¿ÂÐ¸þ·¿¤Ç¡¢¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤«¤éºÇ¹â½ÐÎÏ275ps¤ÈºÇÂç¥È¥ë¥¯375Nm¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢375Nm¤ÎºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï2000rpm¤È¤¤¤¦Äã²óÅ¾°è¤«¤éÈ¯À¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¼Â¤Ë½ÀÆð¤Ç°·¤¤°×¤¤ÆÃÀ¤âÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö°Â¿´¡×¤È¡ÖÌû¤·¤µ¡×¤ÈÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÄê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸½¹Ô¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤ÎWRX S4¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥Ð¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëCVT¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡CVT¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤¬°¤¤¤È¼õ¤±¤È¤á¤ë¸þ¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸í²ò¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡áÍÃÊ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö2Â®¤À¤È¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤·¡¢3Â®¤À¤È²óÅ¾¿ô¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¡ÊÆüËÜ¤Î¸øÆ»¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡Ë¤É¤ó¤Ê¼ÖÂ®°è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ï¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¤òÊÝ¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬CVT¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WRX S4¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ÎÍ×¤È¤¤¤¦¤Ù¤¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¥»¥¤¥Õ¥Æ¥£¥×¥é¥¹¤ä¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¤òÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¾è¼Ö¤ÎSTI Sport R-Black Limited¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÈÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëRECARO¥·¡¼¥È¤òÁ°ÀÊ¤ËºÎÍÑ¡£
¡¡Âç·¿¤Î¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥°¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÃÀ¤Ê³°´Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¸åÊý»ë³¦¤òÂç¤¤¯Ë¸¤²¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Á¾õ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÁö¤ê¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿°ÂÁ´À¤âÈ÷¤¨¤¿WRX S4¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£