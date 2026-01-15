¡ãÂ¹¤ÎÍÂ¤«¤êÉÝ¤¤¡äÂ©»ÒÉ×ÉØ¤«¤é2ºÐ¤ÎÂ¹¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÀÕÇ¤¤È¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£²Ç¤È¤Ï¤Û¤Ü²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢µÁÊì¤ÎÎ©¾ì¤ÎÊý¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÖÂ©»Ò¤«¤é¡Ø»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¡Ù¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤¬µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤àÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤È¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤È¤Ï´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¹¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ø²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂ¹¤Î´¶³Ð¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÝ¤¤¡£Ëè½µ¿åÍËÆü¤ËÊÝ°é±à¤Ø·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢2»þ´Ö¤À¤±ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡£ Â¹¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ç2ºÐ¡£¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù
Â¹¤òÍÂ¤«¤ëÉÔ°Â¤Ï¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ËÌäÂê¤¬¡©
Åê¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬ºÇ½é¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ª²Ç¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬´õÇö¤Ê¤Þ¤ÞÍÂ¤«¤ë¤Î¤Ï¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØÂ©»Ò¤¬ÆÈÃÇ¤ÇÍê¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¡©¡¡¤ª²Ç¤µ¤ó¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ê¤é¡¢¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡Ù
¡Ø¤Þ¤ºÂ©»Ò¤È¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤Ê¤¼ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡£¤½¤â¤½¤â¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÍÂ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢°§»¢¤Î¤È¤¤«¤é¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤¬Îä¤¿¤¯¡¢Â¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤âÊú¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð»º½Ë¤¤¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¡£¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¤¹¡£Â¹¤¬1ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤«¤é¡¢Â©»Ò¤¬²¿ÅÙ¤«Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÁá¤¯µ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡È¤¤¤¤ÁÄÊì¡É°·¤¤¤ò¤µ¤ì¡¢ÍÂ¤«¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðÈ×¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤¬²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£´Ø·¸¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²Ð¼ï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Ç¤âÂçÊÑ¡ªÍ×µá¤â¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤«¤â
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂ©»Ò¤Ï»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¡¢Áá¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤ÈµëÍ¿¤¬¸º¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬¥¤¥ä¤¬¤ë¡×¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·îÍË¤Ï¤ª²Ç¤µ¤ó¡¢²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¤Ï¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Â¹¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¿åÍËÆü¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿Í¤¬¤ª¤é¤º¡¢¤½¤³¤òËä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¡¢¿åÍË¤À¤±¡×¤È¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢°ì¸«¡¢´ÊÃ±¤Ê¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤··Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¡¢¼¡Âè¤Ë»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤¿¤ê²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Ç¤¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÍÂ¤«¤ë2»þ´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢µ¤¤¬½Å¤¤¡Ù
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÅÔ¹ç¤Ä¤«¤Ê¤¤¿åÍËÆü¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢Â©»ÒÉ×ÉØ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡Â©»ÒÉ×ÉØ¤¬ÆÍÈ¯Åª¤Ê¤³¤È¤Ç1Æü¤À¤±¤ª·Þ¤¨¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤È¤¤À¤±¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÄøÅÙ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Í×µá¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤è¡Ù
¡Ø2»þ´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ëè½µ¸ÇÄê¤ÇÍÂ¤«¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÍ¼ÈÓ¤ª´ê¤¤¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤â¤ª´ê¤¤¤È¤«¸À¤¤½Ð¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ù
ÍÂ¤«¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¡¢¿©»ö¤Î¹¥¤·ù¤¤¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡¢¹¥¤¤ÊÍ·¤Ó¤Þ¤ÇÇÄ°®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ëü¤¬°ì¥±¥¬¤Ç¤â¤·¤¿¤é¡¢ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µã¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¹¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤Ñ¤êÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤ò¡ª
¡Ö¤¿¤È¤¨Â©»ÒÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃÇ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¥¤¥ä¤Ê¤éÃÇ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù
¡ØÃÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¿Æ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Æ¤â¾¯¤·¤¯¤é¤¤¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù
¡Ø¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤«¤é¥à¥ê¤è¡£¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡ØÂ¹¤Ë¾ð¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¥Ä¥é¥¤¤À¤±¤À¤è¡Ù
Â¹¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÉÂ¹¡É¤Ç¤â¡¢¤ª²Ç¤µ¤óÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÉÂ¾¿Í¤Î²ÈÂ²¡É¡£µ÷Î¥¤ò¸í¤ë¤È¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤ÆÃÇ¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÎä¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¹¡£Â©»ÒÉ×ÉØ¤Ë¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤¬µ¤¤ò»È¤¤¡¢Â¹¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤â½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤í¤¯¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¹¤òÍÂ¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ò°é¤Æ¤Î´ðËÜ¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¡£¿Æ¤¢¤ê¤¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©
Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÏÁÄÉãÊì¤¬¼êÅÁ¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Öº£¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¿Æ¤¢¤ê¤¤Ç°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç¤â¿Æ¤òÍê¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÂ©»ÒÉ×ÉØ¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¿Æ¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡²Ç¤ÎÊì¿Æ¤â¤·¤ó¤É¤¤¤À¤í¤Ê¡Ù
¡Ø¿Æ¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡Ù
¡Ø¿Æ¤òÍê¤é¤Ê¤¤¤È»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¡£¤Ê¤¼É×ÉØ¤Ç½õ¤±¹ç¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡Ù
¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤âÀ¸³è¤äÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥à¥ê¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¼ê¤òÂß¤¹¤Î¤Ï¡¢Â©»ÒÉ×ÉØ¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£°é»ù¤ÏÉ×ÉØ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÁÄÉãÊì¤Ï¡É½õ¤Ã¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Íê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×´Ø·¸¤³¤½¡¢·òÁ´¤Êµ÷Î¥´¶¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥à¥ê¤Ë¡Ö¤¤¤¤ÁÄÊì¡×¤ò±é¤¸¤Ê¤¤¤Ç¡ªËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤âÍ¥¤·¤µ
À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢Êú¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª²Ç¤µ¤ó¤Î´é¤¬¥Á¥é¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¹¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÜ¿´¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¡£ÀÕÇ¤¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥à¥ê¤Ë¡Ö¤¤¤¤ÁÄÊì¡×¤ò±é¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â©»ÒÉ×ÉØ¤â¼«Î©¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤ê·òÁ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶³¦Àþ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é±þ±ç¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢Î©ÇÉ¤Ê¡Ö¿Æ¤Î°¦¡×¤Î·Á¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£