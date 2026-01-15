アイドルグループ・M!LKの新曲振付を披露

俳優の山粼賢人のマネージャーがインスタグラムを更新。山粼の近影を公開しそのポーズが話題に。

「『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』取材でした！」とコメントを添え、「#今日の山粼さん #好きすぎて滅」をタグ付け。写真では黒のジャケットに黒のインナーのスタイルで、ポーズをとる山粼の姿。

アイドルグループ「M!LK」の最新曲「好きすぎて滅！」の楽曲をつけ、振付にあるサビの決めポーズを披露した。「M!LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗も「いいね」をしたことも話題を呼んでいる。

SNSでは「可愛い過ぎて滅!」「賢人さん好きすぎて滅!」「ビジュ良すぎて滅」「ギャーーー♡♡♡」「賢人が滅すぎて滅!」「やばい！！！ 滅やってくれてるのアツすぎる」「えええええ好きすぎるのはこちらの台詞ですけど???!!?」「ねえむりかっこよすぎて滅!」「ままままままじですか滅！！！！」など歓喜の声が寄せられている。 山粼は、漫画を実写化した映画「ゴールデンカムイ」シリーズに、主人公・杉元佐一役で出演している。