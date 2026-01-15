¡ÖÊÑ¤ÊÀ¼½Ð¤¿¡×ºÚ¡¹½ï¤Î´é¤¬°ì½Ö¤Ç¡Ä¾×·âCM¤¬ÏÃÂê¡¢¤¢¤ÎàÁÐ»Ò»ÐËåá¤È¶¦±é¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê¿á¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÂç¥¦¥±
GLAY¤Î¶Ê¤È¤È¤â¤ËºÚ¡¹½ï¤Î´é¤¬¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎºÚ¡¹½ï¤¬¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡(ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È) ¤ËàÊÑ¿Èá¤¹¤ë¿·CM¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó ¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¸Å¼Ö¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤ÎCM¤Ç¡¢ºÚ¡¹½ï¤È½©»³¤Ï¡Ö¥Ê¥Ê¥ª¡×¡Ö¥Ê¥Ê¥¨¡×¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£º£²ó¤ÏÉã¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÚ¡¹½ï ¤¬¡Ö¥«¡¼¥»¥ó¥µ¡¼ ¤Ç±¿Ì¿¤Î¼Ö¤Ë¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉGLAY¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖWinter, again¡×¤Î¥µ¥Ó¡Ö°©¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢Îø¤·¤¯¤Æ¡Á¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½©»³¤¬²Î¤¦±ÇÁü¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬X¤Ç¡Ö½©»³¤µ¤ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ºÚ¡¹½ï¥¹¥¿ ¥Ã¥Õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡£¸«¤ë¤¿¤ÓÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖºÚ¡¹½ï¤È½©»³¤¬ÁÐ»ÒÀßÄê¤Ê¤Î¤âº£ÃÎ¤Ã¤Æ¾°¹¹¥¦¥±¤ë¡×¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê¿á¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÑ¤ÊÀ¼½Ð¤¿¡×¡ÖºÚ¡¹½ï¤è¤ê¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤ÎÊý¤¬ÌÜ¤¬¤Ç¤«¤¤¡×¤Ê¤ÉÂç¥¦¥±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£