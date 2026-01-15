¡ÖÇØÃæ´¨¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«!?¡×¥Ñ¥Ã¥¯¥ê³«¤¤¤¿ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¸µÆü¸þºä46ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÇØÃæ¼é¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡¼¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ê¤Î¤À¡×
ÇØÃæ¶¯Ä´¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿À¼
¡¡¸µÆü¸þºä46¤ÎßÀ´ß¤Ò¤è¤ê(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬ÇØÃæ¤ò¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈäÏª¤·¤¿à¸«ÊÖ¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂæÏÑ¤Î»þ¤Î¡¡¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤!!¡×¤ÈÇØÃæ¤Î³«¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£Ï©ÃÏ¤Î¸÷¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ßÀ´ß¤Ï2024Ç¯12·î¤ËÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÇØÃæ´¨¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«!?¡×¡ÖÇØÃæ¤¬¤¬¤é¶õ¤¤è¤Ã!!¡×¡ÖÇØÃæåºÎï¤Ê¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÇØÃæ¼é¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡¼¡×¡Ö¤¤¤¤½÷¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÌÚ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âµ±¤¯¡×¡ÖÍÏ¤±¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤À¤·¤â¤¦¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¤³¤½¤¬»ê¹â¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¶¯¤Ê¤Î¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£