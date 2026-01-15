¡Ö¤¨¤Ã!?Âç¾æÉ×¡©¡×¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È¡×ÁêËÀ½÷Í¥¡¢ÎëÌÚº½±©à·ãÊÑá»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö¤«¤Ê¤êÁé¤»¤¿¡©åºÎï¤Ç¤¹¤±¤É¿´ÇÛ¡×¡ÖÉ½¾ð¤Þ¤Ç°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡×
¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ªÁé¤»¤Ë¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚº½±©¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿ ¤·¤«¤âÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î»þ´ü¤Ë³¤³°½Ð¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¥Ç¥Ë¥àÃÏ¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÄÁ¤·¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡Ê¤«¤Ê¤êÄÁÆ»Ãæ´ó¤ê¡Ë¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿ ¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤³¤³¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹ ¤ä¤Ã¤ÑÎ¹¤Ï¤¤¤¤¤Í¡£º£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³½Ð¤«¤±¤è¤¦¡×¤È¡¢Î¹¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©åºÎï¤Ç¤¹¤±¤É¾¯¤·¿´ÇÛ¡×¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤´¤¬Àí¤Ã¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ë´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë É½¾ð¤Þ¤Ç°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌòºî¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã!?¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©ÂÎÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡Öº½±©¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ïµµ»³(µìÀ«¡§±ü»û)ÈþÏÂ»ÒÌò¤ò±é¤¸¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÁêËÀ season24¡×½Ð±éÃæ¡£¤Þ¤¿½÷ÀÀìÍÑ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ö¥«¡¼¥Ö¥¹¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢±¿Æ°¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈºòÇ¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£