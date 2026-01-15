¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ã¤¤»Ò¤¬¡Ä¡×à¿´Â¡¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼á¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹ðÇò¤Ë¾×·â¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÆâÉô¾ã³²¡×¡Ö10Ç¯Ëè¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤«¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ò¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¿´Â¡¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¡Ä¡£¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹ðÇò¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAbema Prime¡ØÌ¿¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¡Ù¤´»ëÄ°Äº¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÆâÉô¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¡Ø¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÀ¸¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ò¤Þ¤ê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦PinkySpice¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢À±Ì¾¤Ò¤Þ¤ê¡£8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA TV¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯¤Î»þ¤ËÉÔÀ°Ì®¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢Ãæ³Ø¹»2Ç¯»þ¤ËËä¤á¹þ¤ß¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòÇ¯6·î¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ã¤¤»Ò¤¬¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö10Ç¯Ëè¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤«¡¡ÂçÊÑ¤½¤¦¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ò¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤¬¹¤Þ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¤¬¤ï¤«¤êÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡À±Ì¾¤Ï9·î¤ËX¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹¤Î¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤Ë°ì»þÅª¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£