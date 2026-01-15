¡ÖÎø°¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡×¤Ç´Ñ¸÷Í¶Ã×¡ª ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーµ¯ÍÑ¤·¼ã¼ÔÍ¶µÒÁÀ¤¦ ¡áÀÅ²¬
¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷µÒ¤Î³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»°Åç»Ô¤¬SNS¤ò»È¤Ã¤¿PR¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎø°¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¡£¼ã¼Ô¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤ÏÍ¯¿å♡¤Î¤è¤¦¤Ë¡×»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò
¡ãÃÝÀîÃÎ²Âµ¼Ô¡ä¡Ö»°Åç»Ô¤Î»°ÅèÂç¼Ò¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ã»°Åç»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê²Ý ÎëÌÚ»ÖÊâ¤µ¤ó¡ä¡ÖÎø°¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»°Åç»Ô¤Ç15Æü¤«¤é»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤ÎSNS¡¦TikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¸þ¤±¤ÎÎø°¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
Ìò¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤ÎºùË¾²ÚÆà¡Ê¤ª¤¦¤ß¡¦¤«¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤È¡ÖÎø°¦¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÈ¯¿®¤¹¤ë»°±ºÂóÌé¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÎø¤ÏÍ¯¿å♡¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡£ ¼ºÎø¤·¤¿½÷À¤¬»°Åç»Ô¤òË¬¤ì¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¤á¤°¤ëÃæ¤Ç°¦¤ò¤Ï¤°¤¯¤à¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤ªÎÙ¡¦¾ÂÄÅ»Ô
¡ã»°Åç»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê²Ý ÎëÌÚ¤µ¤ó¡ä¡ÖÎÙ¤Î¾ÂÄÅ»Ô¤µ¤ó¤Ç¿¦°÷¤µ¤ó¤¬¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÏÊÌ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
»°Åç»Ô¤Î¤ªÎÙ¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ï2024Ç¯7·î¤ËTikTok¤ò³«Àß¡£ ¼ã¼ê¿¦°÷¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤ê¤Î²»¸»¤ò»È¤Ã¤¿»ÔÆâ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤Ï28Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Åê¹Æ¤Ë¤Ï¾ÂÄÅ¤òË¬¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï4300¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î»°Åç»Ô¤Ï2025Ç¯¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¥É¥íー¥ó±ÇÁü¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤â¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï640¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤Î¡ÖÈ¯¿®ÎÏ¡×¤Ë´üÂÔ
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¤¤¤Þー¤¹¡¢3¡¢2¡¢1¡×
»°Åç»Ô¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï40Âå¤ä50Âå¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È»ö¶È¼Ô¤«¤é°Æ¤òÊç¤ê¡¢230Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤Çº£²ó¤ÎPR¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ãºùË¾²ÚÆà¤µ¤ó¡ä¡ÖSNS¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÊý¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã»°Åç»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê²Ý ÎëÌÚ¤µ¤ó¡ä¡Ö¡Ê»°Åç¤ËÍè¤¿¼ã¼Ô¤¬¡ËSNS¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¸«¤¿Â¾¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼ã¼Ô¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»°Åç»Ô¤ÎÎø°¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ï1ÏÃ¤Ë¤Ä¤2Ê¬¤«¤é3Ê¬¤ÎÁ´6ÏÃ¤Ç¡¢2026Ç¯2·îÃæ½Ü¤«¤éÇÛ¿®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
