¿·Ç¯²ñ¤ÎÊÛÅö¤Ç¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¿©ÃæÆÇ¡¡£·ºÐ¡Á£¹£°ºÐ¤Î£µ£±¿Í¤Ë²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¡¡µþÅÔ»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹
µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¤Î°û¿©Å¹¤Çºî¤é¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿£µ£±¿Í¤¬¡¢²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤·¡¢µþÅÔ»Ô¤Ï¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¡£°û¿©Å¹¤Ë£³Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±·î£±£²Æü¡¢µþÅÔ»ÔÊÝ·ò½ê¤Ë¡Ö£±£°Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Ä®Æâ²ñ¤Î¿·Ç¯²ñ¤ÇÇÛ¤Ã¤¿»Å½Ð¤·ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿½»Ì±¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°¿Í¤¬ÍâÆü¤«¤éÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢Í¾É¾õ¼Ô¤ÈÄ´Íý½¾»ö¼Ô¤ÎÊØ¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÊÛÅö¤¬¸¶°ø¤Î¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°û¿©Å¹¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£±·î£±£µÆü¤«¤é£±£·Æü¤Þ¤Ç£³Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿©ÃæÆÇ¤Î¾É¾õ¤Î¤¢¤Ã¤¿Á´°÷¤¬²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¼êÀö¤¤¤ÎÅ°Äì¡§Ä´ÍýÁ°¡¢¿©»öÁ°¡¢¥È¥¤¥ì¸å¡¢³°½Ð¸å¤ÏÉ¬¤ºÀÐ¤±¤ó¤ÈÎ®¿å¤Ç½½Ê¬¤Ë¼ê¤òÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬Ìµ¤¤¤¿¤á¡¢ÀÐ¤±¤ó¤òË¢Î©¤Æ¤Æ¼ê¤ò¤³¤¹¤ê¡¢Î®¿å¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤¹¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆóËç³¤Ê¤É¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿©ÉÊ¤Ï¡¢£¸£µ¡î¡Á£¹£°¡î¤Ç£¹£°ÉÃ°Ê¾å²ÃÇ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ä´Íý´ï¶ñ¤Î¾ÃÆÇ¡§Ä´Íý´ï¶ñ¤ÏÀöºÞ¤Ç½½Ê¬¤ËÀö¾ô¤·¡¢Ç®Åò¤ä±öÁÇ·Ï¾ÃÆÇºÞ¤Ç¾ÃÆÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£