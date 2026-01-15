¡ÖÃæÆ»¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×Ìä¤ï¤ì¤¿Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅú¤¨¤Ï¡© ¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¡×·ë½¸ÌÜ»Ø¤·¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤à¤±¡ÖÃæÆ»¤Î²þ³×ÀªÎÏ¡×¤ò·ë½¸¤·¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¸å¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢ÊÌ¡¹¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÃæÆ»¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤Î¸ì¤ë¡ÈÃæÆ»¡É¤È¤Ï¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤Î²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤¬¡ÖÂåÉ½¤¬¹Í¤¨¤ëÃæÆ»¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¡¢À¯¼£»ÑÀª¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂç¾åÃÊ¤Ë¹½¤¨¤ÆÍ¦¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÁÊ¤¨¼Â¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÀ¸³è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃæÆ»¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½¾Íè¤Î¤Û¤«¤ÎÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿ÍÆ»¤Ç¤¢¤ë¤È¤«Ê¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¿Í¸¢¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï²æ¡¹¤â¤¢¤ë¤¤¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤Ë¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Î²ñ¸«¤Ç¤âÆ±¤¸¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤¬Âè°ì¡¢¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤è¤êÂ¾¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í´ÖÃæ¿´¼çµÁ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¿Í´Ö¤ÎÀ¸Ì¿¡¢À¸³è¡¢À¸Â¸¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¯¼£¼êË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¤½¤·¤Æ¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤ÂÐÏÃ¤Ç¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤¤¤¦À¯¼£¼êË¡¡¢¤³¤ì¤ò»ä¤É¤â¤ÏÃæÆ»¼çµÁ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£±¦¤Èº¸¤Î¿¿¤óÃæ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤¯Êñ¤ß¹þ¤àÊñÀÝ¼çµÁ¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤³¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃæÆ»¼çµÁ¤Î1¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë