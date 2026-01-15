USJ¤È¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¥³¥é¥Ü¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ËÁ´¿È¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡2026¡×¤ò1·î30Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£8·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥¯¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª´°Á´¿·ºî¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡¦¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë¡¡4¡ÝD¡×¤ÇÂç³èÌö¤Î¸×¾óÍª¿Î¡¢Éú¹õ·Ã¡¢Å£ºêÌîé¬é¯¡¢¤½¤·¤Æ¼öÎî¤È¤Î·ãÆ®¤Î¤Ê¤«¤Ç¸½¤ì¤ë¼ã¤«¤ê¤·¸Þ¾ò¸ç¤È²ÆÌý·æ¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ö½Ñ¹âÀìÅìµþ¹»1Ç¯À¸¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥»¥Ã¥È¤ä¡¢ÀÄ½Õ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£