¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡ÛÀ¶¿å¤µ¤é2°Ì¤Ç·è¾¡¤Ø¡¡¸ªÉé½ý¤Ç10¥«·î¤Ö¤ê¼ÂÀï¡¡¹©Æ£¡¢¾®Ìî¡¢ÉÚÅÄ»ÐËå¤âÆÍÇË¡¡WÇÕHPÂè5Àï
¡¡¡þ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉWÇÕ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡ËÂè5Àï¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡¡¥¹¥¤¥¹¡¦¥é¡¼¥¯¥¹¡Ë
¡¡Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏºòÇ¯3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿16ºÐ¤ÎÀ¶¿å¤µ¤é¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬94¡¦50ÅÀ¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢17Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤ÏºòÇ¯11·î¤Î¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤À¤Ã¤¿¾·ÂÔÂç²ñ¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤â¡¢¸ª¤òÄË¤á¤Æ´þ¸¢¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿WÇÕ3Àï¤âÁ´¤Æ·ç¾ì¤·¡¢º£Âç²ñ¤¬2·î¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¹Í¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Áª1²óÌÜ¤Ë83¡¦50ÅÀ¡¢2²óÌÜ¤Ë94¡¦50ÅÀ¤È¤µ¤é¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹³ê¤ê¤Ç¡¢Éü³è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÆüËÜÀª¤Ï¹©Æ£ÍþÀ±¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬93¡¦25ÅÀ¤Ç3°Ì¡¢Âè4Àï¤òÀ©¤·¤¿¾®Ìî¸÷´õ¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤¬92¡¦60ÅÀ¤Ç4°Ì¡¢ÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ê±§º´ÈþSC¡Ë¤¬89¡¦50ÅÀ¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¾å°Ì10¿Í¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£3¿Í¤â¤¹¤Ç¤Ë¡¢¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ5°Ì¤ÎÉÚÅÄ¤ë¤¡ÊÅì³¤Åìµþ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ëHD¡Ë¤â84¡¦50ÅÀ¤Ç8°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£