¹â»ÔÁíÍý¤¬½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½°±¡Áª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÎÀ¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤â¤Ë¿·ÅÞ¤òºî¤Ã¤Æ¤¿¤¿¤«¤¦¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ë¡Ö¶Ë±¦¶Ëº¸¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×
15Æü¸á¸å¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤Æ½°±¡Áª¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤¬23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½°±¡Áª¤Î³ÆÅÞ¤ÎÆ®¤¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¡¦³§µÈ°ðÀ¸ÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¸øÌÀ¤ÈÎ©·û¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÅöÁª¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¡×
¡Ê¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¡¦¾¾ÅÄ¹À¹§ÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë¡ÖÂè°ìÊó¤Ï¥Ë¥åー¥¹¡£µÞ¤¤çÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Ï¼Â¼Á¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤¿¤¿¤«¤¤¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦Æ£ºê¹ä´´»öÄ¹¡Ë¡ÖÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÎÁªµó¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡Ê¸øÌÀÅÞÂ¦¤Î¡ËµÄÏÀ¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¡ÊÁªµó¤Ë¡Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Ç¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
½°±¡Áª¤Ï¡¢º£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤ò¼´¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
