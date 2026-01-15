¡Ö³°¿©¤¬Â¿¤¯¡¢½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤à¡×ÎäÅàÃù¶â¡¢¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¡ÄÇº¤á¤ë¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤ÎºÊ¤Ë¡È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¼«¿æ¡É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤ÎÍ¼¿©¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
3Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤¿¡¢¤È¤â¤Ë½éº§¤Î¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â´ÉÍý¿¦¤Î¤¿¤á¡¢ËèÆüÁá¤¯¤Ë¤Ïµ¢¤ì¤º¡¢²ñ¼Ò¤ò½Ð¤ë¤Î¤¬20»þ²á¤®¡£¤½¤ì¤«¤é²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï22»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦ºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦Æü¤¬½µ¤Ë2¡¢3²ó¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¿©¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÈÕ¸æÈÓ¤ò²È¤Çºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤º¡Ä¡Ä¡£³°¿©¤¬Â¿¤¤¤È½ÐÈñ¤â¤«¤µ¤à¤·¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÀéÍÕ¸© 50ÂåÁ°È¾ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÈÁêÃÌ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯Íê¤é¤ì¤ëÇ¯Âå¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡ØÁá¤¯µ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âËèÆü10»þ¤ÎÍ¼¿©¤Ï¤¤Ä¤¤¤·¡¢8»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î½àÈ÷¤Ï¡Ä¡Ä¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»µÈ¼«¿È¤â¶¦Æ¯¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä¡¢°û¿©Å¹¤Ë·È¤ï¤ëÉ×¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸«¤Æ¤¤¿»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Öºá°´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï³ä¤È¡Ø³°¿©¹ÎÄêÇÉ¡Ù¤Ç¤¹¡£³°¿©¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤È·ÐºÑ¤â²ó¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï¡Ø³°¿©¡áÂÎ¤Ë°¤¤¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¤Ù¤ÐÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶á½ê¤Î¥È¥ó¥«¥Ä²°¤µ¤ó¤ä¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼«±Ä¶È¤ÎÊý¡¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢³°¿©¤â¥¢¥ê¡£¤Þ¤º¤Ïºá°´¶¤ò´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²È¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¿©¤Ù¤ë»þ¤ÎÂÎ¤ÎµÙ¤Þ¤êÊý¤ä¡¢°ßÄ²¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ä¶ñºà¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ëÎÉ¤µ¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌµÍý¤Ê¤¯¼«¿æ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ØÃÎ·Ã¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¡×¤ä¡ÖÎäÅàÃù¶â¡×¤ÇÊ¿Æü¤Î¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤ë¡ª¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¢¡Ä´Íý»þ´Ö20Ê¬¡ª¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ
»ä¤¿¤Á¤âÉ×ÉØÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Î¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢Ä¹Ç¯Ìë¤´ÈÓÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£ºàÎÁ¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Ì£¤ÎÄ´À°¤â¤Ç¤¤Æ·ò¹¯Åª¡£Ä´Íý»þ´Ö¤â20Ê¬¤¢¤ì¤Ð½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï½µ¤Ë3²ó¡Ê·î¡¦²Ð¡¦¿å¡Ë¤Ï¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¡¢ÌÚÍË¤Ï³°¿©¡¢¶âÍË¤Ï¤ªÆé¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤´ÈÓ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç³Ú¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 45ºÐ ½÷À ¼«±Ä¶È¡Ë
¢¡¡ÖÊ¿Æü¤Î»ä¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¡×ÌîºÚ¤ÈÆù¤ÎÎäÅà¥Ñ¥Ã¥¯
»ä¤â¶¦Æ¯¤¤ÇÉ×ÉØ¤È¤â´ÉÍý¿¦¡¢¿©¤ÙÀ¹¤ê¤ÎÌ¼¤â¤¤¤ÆËèÈÕ¤Î»ÙÅÙ¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏSNS¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ËÌîºÚ¤äÆù¤òÀÚ¤Ã¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤âÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Æü¤Ï¤½¤ì¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç²òÅà¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¤¤¿¤êßÖ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¡£¤ªÌ£Á¹½Á¤Î¶ñºà¤âºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Î»ÙÅÙ¤Ï15Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£½µËö¤Ë¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊ¿Æü¤Î»ä¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 58ºÐ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢´°àú¤òµá¤á¤º¡Ö¼êÈ´¤¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤òºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¢¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¸ÇÄê²½¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼
Ëè½µ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ÇÄê¤µ¤»¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤¯Æü¤Ï¤ª»É¿È¤äÍÈ¤²Êª¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¡£²ÐÍË¤Ï¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡¢¿åÍË¤Ï¾Æ¤µû¡¢¶âÍË¤ÏÆé¡Ä¡Ä¤È·è¤á¤Æ¡¢ÉÊ¿ô¤è¤ê±ÉÍÜ½Å»ë¤ÇÌ£Á¹½Á¤ò¶ñÂô»³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é²È»ö¤Þ¤ÇÁ´Éô¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤Ë´ÊÃ±¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤«¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼êÈ´¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 49ºÐ ½÷À Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¢¡É×ÉØ¤Ç¡Ö´¶¼Õ¡×¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß
ÆüÍËÆü¤ÎÌë¤Ë½ÁÊª¤äÉûºÚ¤òºî¤êÃÖ¤¤·¡¢Ê¿Æü¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÍâÆü¤ÎÊ¬¤òÌë¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ´Éô¼êºî¤ê¤Ç¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¾¯¤·ºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Çã¤¦¤ªÁÚºÚ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¡ª¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤È¤³¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢¡Öºî¤êÃÖ¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½õ¤«¤ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 42ºÐ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡Æé¤Ç»þÃ»¡ª
¶ñºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿ÆéÎÁÍý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ºàÎÁ¤òµÙÆü¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÅöÆü¤Ï¼Ñ¹þ¤à¤À¤±¡£1¿ÍÍÑ¥µ¥¤¥º¤ÎÆé¤ò2¿ÍÊ¬ºî¤ì¤Ð¡¢Àö¤¤Êª¤Î¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê·§ËÜ¸© 19ºÐ ÃËÀ Âç³ØÀ¸¡Ë
¢¡Âð¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦
ÎäÅà¤ÎÂð¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°¿©¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 24ºÐ ½÷À Âç³ØÀ¸¡Ë
¡¼¡¼Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¡Ö³°¿©¤â1¤Ä¤Î¹×¸¥¡×¤ÈÂª¤¨¤¿¤ê¡¢ÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ä½µËö¤ÎÃù¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿©Âî¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
