¤¢¤Ê¤¿¤ÏÇ¯´Ö13Ëü±ßÊ¬¥à¥À¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â!? ÆüËÜ¿Í¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¡¢·ÐºÑÂ»¼º¤ÏÇ¯1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ë¡Ä¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×8Ëü¿Í¥Ç¡¼¥¿¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡È¼Ò²ñÅª»þº¹¥Ü¥±¡É¤ÎÂå½þ
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄÌÀÀ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡¢TOKYO FM¤ÎÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖONE MORNING¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 6:00¡Á9:00¡Ë¡£ º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖYellowHat TODAY¡ÇS KEY NUMBER¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¿çÌ²¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¾×·âÅª¤Ê·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï¡ÖÇ¯1Ãû±ß¡×µ¬ÌÏ¡ª
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¿çÌ²¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì ·ÐºÑÂ»¼º¤ÏÇ¯1Ãû±ß¡×¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Åª¿çÌ²³Ø¼Ô¤ÇÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÌøÂôÀµ»Ë¶µ¼ø¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¿çÌ²¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤Î¹ñÆâÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤½8Ëü¿Í¤ÎµÏ¿¤«¤é¿ä·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿çÌ²¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï¡¢Ç¯´Ö1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤³¤ÎÇüÂç¤Ê¿ô»ú¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¿çÌ²Âç»ö¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç·×Â¬¤µ¤ì¤¿ÆþÌ²¡¦µ¯¾²»þ¹ï¤ä¡¢Ê¿Æü¤ÈµÙÆü¤Î¿çÌ²¥ê¥º¥à¤Î¥º¥ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼Ò²ñÅª»þº¹¥Ü¥±¡×¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤È¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿çÌ²¤Ï5¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¼Ò²ñÅª»þº¹¥Ü¥±·¿¡×¤¬»Å»öÃæ¤Î½¸ÃæÎÏ¤ä¸úÎ¨¤Î¥¹¥³¥¢¤¬ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò·ÐºÑÂ»¼º³Û¤Ë´¹»»¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿çÌ²¤Î¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢1¿Í¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö13Ëü6,000±ß¤ÎÂ»¼º¤ËÁêÅö¡£ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢Ç¯´ÖÌó1Ãû±ß¤È¤¤¤¦µð³Û¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹°Õ³°¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤â¡©
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÈÅÄ¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¡Ø·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ù¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤Ï¿çÌ²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»Ô¾ì¤Ø¡£
¹âµ¡Ç½¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ä¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¢Ëí¤È¤¤¤Ã¤¿¿²¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ä¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆþÌ²¤ò½õ¤±¤ë±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥àÍÑ¤Î±ÇÁüµ¡´ï¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤Î¿çÌ²¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¸¤â¡ÖÆþÌ²¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤Èð÷¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ´°÷¤Î¿çÌ²¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ1Ãû±ß¤ÎÂ»¼º¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î»Ô¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È±Ô¤¤»ëÅÀ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò°Æ¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¿çÌ²ÌäÂê¤Îº¬¿¼¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡2026Ç¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¡×¤òÂè°ì¤Ë¡ª
ÌøÂô¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°¥³¥Ä¤Ï¡¢Ê¿Æü¤ÎÉÔÂÊ¬¤òµÙÆü¤Ë¡Ö¿²¤À¤á¡×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤é30Ê¬¤Ç¤âÄ¹¤¯¿²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢µÙÆü¤â¿çÌ²¤Î¥ê¥º¥à¡ÊÃæ±û»þ¹ï¡Ë¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥¸¤¬¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤â¡Ö·ÐºÑ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£2026Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¿çÌ²¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
