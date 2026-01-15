Myuk ²Î¼ê³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÁÄÉã¤Î´«¤á¤Ç»Ï¤á¤¿¡ÈÌ±ÍØ¡É¡Ö¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡Ä¡×
¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53¡Ë¡£1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢Myuk¡Ê¥ß¥å¡¼¥¯¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª 2025Ç¯12·î17Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÈÌ±ÍØ¡É¤ÏÁÄÉã¤Î´«¤á
Myuk¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯À¸¤Þ¤ì·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÌ±ÍØ¤ò»Ï¤á¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦·§Àî¤ß¤æ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2021Ç¯¤ËMyuk¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ó»³¡§Ì±ÍØ¤Ï²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Myuk¡§Ì±ÍØ¤Ï6ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¾®³Ø6Ç¯À¸¤Þ¤Ç6Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ó»³¡§ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¿Æ¤Î´«¤á¤È¤«¡©
Myuk¡§»ä¤ÎÁÄÉã¤¬¤¹¤´¤¯±é²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ±ÍØ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤é¤ó¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤ÏÈ¾¶¯À©Åª¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ó»³¡§ËÍ¤Ï¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤ËMyuk¤Î¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì±ÍØ¤ÎÀá¡Ê¤Õ¤·¡Ë¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼«Á³¤È°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
Myuk¡§¾®6¤Î¤È¤¤ËÌ±ÍØ¤ò¤ä¤á¤¿¸å¤Ï¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÍÎ³Ú¤ò¤¹¤´¤¯Ä°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ì±ÍØ¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Myuk¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò²Î¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Myuk¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È²Î¡É¤Ë¤¹¤´¤¯ÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡ÖÌ±ÍØ¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡ÖMyuk¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÌ±ÍØ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡³Ú¶Ê¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×¤Ï¡ÈÆüËÜÆ¸ÏÃ¡É¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë
±ó»³¡§ºòÇ¯12·î17Æü¤Ë¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤ì¡ÊÌ±ÍØ¤ÎÍ×ÁÇ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢È¯À¼¤Î»ÅÊý¤È¤«¤Ç¥í¥Ã¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Myuk¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Myuk¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¬¡§¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÆ¸ÏÃ¤Î¡ÖÄá¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Myuk¡§¤Ï¤¤¡£
±ó»³¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À!? ¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Myuk¡§¤Û¤«¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡×¤ä¡Ö¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¡×¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¡£
Ä¬¡§¤½¤³¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÏÂ¡É¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Myuk¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¼¡²ó1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢SixTONES¤Î郄ÃÏÍ¥¸ã¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ó»³ÂçÊå¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ
¡Êº¸¤«¤é¡ËÄ¬¼ÓÍýºÚ¡¢Myuk¤µ¤ó¡¢±ó»³ÂçÊå
¢¡¡ÈÌ±ÍØ¡É¤ÏÁÄÉã¤Î´«¤á
Myuk¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯À¸¤Þ¤ì·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÌ±ÍØ¤ò»Ï¤á¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦·§Àî¤ß¤æ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2021Ç¯¤ËMyuk¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ó»³¡§Ì±ÍØ¤Ï²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Myuk¡§Ì±ÍØ¤Ï6ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¾®³Ø6Ç¯À¸¤Þ¤Ç6Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ó»³¡§ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¿Æ¤Î´«¤á¤È¤«¡©
Myuk¡§»ä¤ÎÁÄÉã¤¬¤¹¤´¤¯±é²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ±ÍØ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤é¤ó¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤ÏÈ¾¶¯À©Åª¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ó»³¡§ËÍ¤Ï¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤ËMyuk¤Î¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì±ÍØ¤ÎÀá¡Ê¤Õ¤·¡Ë¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼«Á³¤È°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
Myuk¡§¾®6¤Î¤È¤¤ËÌ±ÍØ¤ò¤ä¤á¤¿¸å¤Ï¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÍÎ³Ú¤ò¤¹¤´¤¯Ä°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ì±ÍØ¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Myuk¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ò²Î¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Myuk¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È²Î¡É¤Ë¤¹¤´¤¯ÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡ÖÌ±ÍØ¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡ÖMyuk¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÌ±ÍØ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Myuk¤µ¤ó
¢¡³Ú¶Ê¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×¤Ï¡ÈÆüËÜÆ¸ÏÃ¡É¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë
±ó»³¡§ºòÇ¯12·î17Æü¤Ë¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤ì¡ÊÌ±ÍØ¤ÎÍ×ÁÇ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢È¯À¼¤Î»ÅÊý¤È¤«¤Ç¥í¥Ã¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Myuk¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Myuk¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¬¡§¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÆ¸ÏÃ¤Î¡ÖÄá¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Myuk¡§¤Ï¤¤¡£
±ó»³¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À!? ¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Myuk¡§¤Û¤«¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡×¤ä¡Ö¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¡×¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¡£
Ä¬¡§¤½¤³¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÏÂ¡É¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Myuk¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¼¡²ó1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢SixTONES¤Î郄ÃÏÍ¥¸ã¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ó»³ÂçÊå¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633