ºÆÀ¸²ó¿ô130Ëü²óÄ¶¤¨¡ª ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¡ÖÊÛÏÀ¡×¤Ë¤Ï¡È¸¸¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡© ¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡ÖÁ´¸ø±é¤Ç¤¤ë¶õµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤¬1·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤ÎÊ¹¤±¤ÐÌµºá¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖÊÛÏÀ¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤¬2025Ç¯11·î～12·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤·¤¿60Ê¬Ì¡ÃÌ¥é¥¤¥Ö¡ÖÊÛÏÀ¡×¡£¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤òYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Î¥®¥ë¥Æ¥£ー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê1·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡Ë
µÓËÜ¤ä±é½Ð¤Î¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëG¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¡¦À±Ìî¸÷¼ù¤È¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Î¤â¤Î¤Î¤±¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¡¢ÊÛÏÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»öÁ°¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎËÁÆ¬¤Ï½ÐÓò»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤¬¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¤³¤¿¤±¤Ï¡Ö¶Ê·è¤á¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤â¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤¿¤è¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÃÊ³¬¤Þ¤ÇÏÃ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤ÏÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥À¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤êÊâ¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
À±Ìî¤Ï¡Ö¡ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¥À¥ó¥¹¤Î±é½Ð¤¬¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤³¤¿¤±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤³¤¿¤±¤Ï²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ê¤é¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö3²ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¸ø±é¤È¤·¤Æ¤Ï¡£Á´Éô¤¤¤±¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤â¤Î¤Î¤±¤â¡ÖÅþÄì¥À¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
±é½Ð¤Î°Õ¿Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÛÏÀ¤ÏÁ°È¾¤Î¶õµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Å¤é¤¤¤¿¤á¡¢´ÑµÒ¤Î¶ÛÄ¥¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥À¥ó¥¹¤¬°Æ¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¿¤±¤Ï¡Ö¡Ê¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ËµÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤µ¤»¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤¿¤±¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡×¤È¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°Û¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤Ç´ÑµÒ¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò´í×ü¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
À¼¤¬Âç¤¤¤·ÝÇ½³¦¤ÎÍÛ¥¥ã¤äÂçÊ¸»ú±ØÅÁ¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ï³Æ¼ïPodcast¡Ö¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤ÎÊ¹¤±¤ÐÌµºá¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
1·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè38²ó¤Ë¤Ï¡¢º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£¤½¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
