¹Ä¹¡ÇÕÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿196¥»¥ó¥Á¤Î¥·¥åー¥¿ー¡¢ ¥¢¥·¥å¥Æ¥ó¡Ä¡Öµ®½Å¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¸÷±É¡×
¥´ー¥ë²¼¤Ç¥Ïー¥É¤Ë¥×¥ìー¤òÂ³¤±¤¿ [¼Ì¿¿]¡á°ËÆ£Âç°ô
¡¡¤Þ¤µ¤ËMVPµé¤ÎÆ¯¤¤À¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È3ËÜ¡Ê4ËÜÃæ¡Ë¤ò´Þ¤à17ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëENEOS¤Î¹Ä¹¡ÇÕÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë ¥ì¥¤¥ó ¥¢¥·¥å¥Æ¥ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦ÆüËÜ°ì¤Î´î¤Ó¤ò¤³¤¦É½¸½¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÇÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¹Ä¹¡ÇÕ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¥Áー¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é³°¹ñÀÒÁª¼ê¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¤½¤Îµ®½Å¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Áー¥à¥áー¥È¤«¤é¤ÏÌ¾Á°¤Î¡Ö¥¢¥·¥å¥Æ¥ó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¢¥·¥å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ENEOS¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¡£196¥»¥ó¥Á¤Î¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÇßÂô¥«¥Ç¥£¥·¥ã¼ùÆà¡Ê188¥»¥ó¥Á¡Ë¤ä¥ª¥³¥¨Åí¿Î²Ö¡Ê182¥»¥ó¥Á¡Ë¤¬4ÈÖ¡¢ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¤¬¡Ê180¥»¥ó¥Á¡Ë¤¬3ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤µ¤Ï¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹¤ÎÂ®¤¤3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¡Ø¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á5¡Ù¤Î¥×¥ìー¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÎENEOS¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢W¥êー¥°¤Ç¤Î½ç°Ì¤Ï¥×¥ìー¥ª¥Õ·÷³°¤Î5°Ì¡£¤·¤«¤·¹Ä¹¡ÇÕ¤Ç¤Ï¡¢°ìÀï°ìÀï¡¢¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯ ¥¯ー¥¬ー¥º¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¡¢»Ä¤ê33.8ÉÃ¤Ç·è¤á¤¿¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë¤Îµ¯»à²óÀ¸¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾3¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ®¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥Áー¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬½ù¡¹¤Ë¾å¸þ¤¡¢¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÁ°È¾¤«¤é¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç°µÅÝ¡£ÆÀÅÀ¸»¤Ç¤¢¤ë髙ÅÄ¿¿´õ¤ÈÀÖÊæ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢76－62¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¹Ä¹¡ÇÕ¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¾¡Éé¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£»ä¼«¿È¡¢ºÇ½é¤ÏÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ä¥Áー¥à¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥ó¥½ー¤È¥È¥è¥¿¤È¤Ï¥êー¥°¤Ç4²ó¤â»î¹ç¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¥êー¥°¤È¹Ä¹¡ÇÕ¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¶¯¤á¤¿¤³¤È¤Ç¾¡¤ÁÊý¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·è¾¡¤Ç11ËÜ¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥åー¥È¤¬Æþ¤ë¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¥Ïー¥É¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ä¹¡ÇÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥²ー¥à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î¥êー¥°Àï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò´èÄ¥¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¤ËÎ×¤à¿´¹½¤¨¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢W¥êー¥°¤Ç42.42%¤Î³ÎÎ¨¤ò¸Ø¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¥·¥åー¥¿ー¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë·è¤Þ¤ëÈà½÷¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ENEOS¤Î¿·¤·¤¤Éð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡À¤³¦¤ÎÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×5¤Î¾ïÏ¢¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø½Ð¿È¡£3Ç¯¼¡¤Î2022Ç¯¤Ë¤ÏNCAA¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë4¡Ê½à·è¾¡¡Ë¤Ë¿Ê¤ß¡¢2Ç¯¼¡¤Î2021Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÊÆ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ç¯¤Î¥¨¥êー¥È8¡Ê½à¡¹·è¾¡¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ìîµª²Ö¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ë¥¤¥Ó¥ëÂç³Ø¤ÈÂÐÀï¡£º£Ìî¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÈà½÷¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¤È¤Î»î¹ç¤ÏÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥·¥å¥Æ¥ó¤Î¥¹¥êー¤¬¸åÈ¾¤Ë¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡ª¤È·è¤Þ¤Ã¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡Ê·è¾¡¡Ë¤â¥¹¥êー¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¿ÈÄ¹¤Ç³°¤«¤é¥¹¥Ê¥¤¥Ñー¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¼é¤ê¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤â¾å¤«¤éÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂÐºö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤ÈÆüËÜ¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼¡¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡×
¢¡¢£ENEOSÂÎ°é´Û¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¥¾¡¥Ð¥Êー¤ËÀ®Ä¹¤òÀÀ¤¦ËèÆü
ENEOS¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë±É¸÷¤ÎÎò»Ë [¼Ì¿¿]¡á¾®±ÊµÈÍÛ»Ò
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇW¥êー¥°¤Ï¡ÖÄÌ»»5Ç¯°Ê¾åÆüËÜ¤ËºßÎ±¡×¤ò¾ò·ï¤Ë³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ÈÈ¯Å¸¤òµá¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤òÅ±ÇÑ¤·¤¿³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ÎÆ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î±³ØÀ¸°Ê³°¤Î³°¹ñÀÒÁª¼ê¤¬W¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1992－93¥·ー¥º¥ó°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë33Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥Ï¥ó¥¬¥êー¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢WNBA¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ34°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼ç¤Ë²¤ÊÆ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆüËÜ¤È²¤ÊÆ¤Ï¥Ð¥¹¥±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊ¸²½¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥êー¥°¤¬³°¹ñÀÒ¤òµ×¡¹¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ìò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥åー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ï¾®¤µ¤¤¤·¡¢Áö¤ë¤·¡¢Â®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ø¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÆü¤ÎÏ¢Àï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ä¹¡ÇÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ïー¥É¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤âÀï¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Âç²ñ¡¢ENEOS¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿28ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢¹Ä¹¡ÇÕ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂ¿µÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¾Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È´À¤òÎ®¤·¤¿ÂÎ°é´Û¤Î¸÷·Ê¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖENEOS¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë¤Ï¡¢¥êー¥°¤ä¹Ä¹¡ÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ð¥Êー¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¡¢ÂÎ°é´Û¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Áー¥à¤ÎÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÂÎ°é´Û¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥Ð¥Êー¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥³ー¥Á¤ä¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¹Ä¹¡ÇÕ¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤ÊÂç²ñ¤Ê¤Î¤«¡¢¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤âÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Áー¥à¥«¥éー¤Î²«¿§¤ÈÎÐ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÂÎ°é´Û¤ÎÊÉ¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«¿È¤¬¹×¸¥¤·¤¿Í¥¾¡¥Ð¥Êー¤¬¾þ¤é¤ì¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤ÎÎò»Ë¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë¤Ï»Ä¤ê¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢24ºÐ¤Î¼ã¤²ÄÇ½À¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ä¤ê¤Î¥·ー¥º¥ó¡¢¤Þ¤À½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¥æ¥é¡ÊµÜºê¡Ë¤È¥¨¥Ö¥ê¥ó¡ÊÇÏ±»¡Ë¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤«¤é¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò³Ø¤Ó¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥æ¥é¤¬¥é¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥æ¥é¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
