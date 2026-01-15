17Æü¡¦18Æü¼Â»Ü¡¡Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ö²¬ÅÅ¥Ð¥¹¡×¤¬Î×»þ±¿¹Ô¡¡»î¸³²ñ¾ì¡Ê²¬»³Âç³Ø¡¦²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡¦»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤Ë
²¬»³ÅÅµ¤µ°Æ»¡Ê²¬ÅÅ¥Ð¥¹¡Ë¤Ï¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²¬»³Âç³Ø¡¢²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡¢»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¤Î3²ñ¾ì¤ØÎ×»þ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³Âç³Ø¡¦²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹
²¬»³Âç³Ø¤È²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ø¤ÎÎ×»þ¥Ð¥¹¤Ï²¬»³±ØÀ¾¸ý¡Ê±¿Æ°¸ø±à¸ý¡Ë22ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¤«¤éÈ¯¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£
²¬»³Âç³Ø¹Ô¤¤ÏÎ¾Æü¤È¤â¸áÁ°7»þ¤«¤é10»þ¤Þ¤Ç¿ï»þ±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï200±ß¤Ç¤¹¡£
²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¹Ô¤¤Ï17Æü¤¬¸áÁ°8»þ30Ê¬¤«¤é9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢18Æü¤Ï¸áÁ°7»þ¤«¤é8»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¿ï»þ±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï230±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¹Ô¤¤Ï¡©
»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¤Ø¤ÎÎ×»þ¥Ð¥¹¤Ï²¬»³±ØÅì¸ý¡Ê¸å³Ú±à¸ý¹Ô¡Ë1ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¤«¤éÈ¯¼Ö¤·¡¢17Æü¤Ï¸áÁ°7»þ40Ê¬¡¢7»þ50Ê¬¡¢8»þ40Ê¬¤Î3ÊØ¡¢18Æü¤Ï¸áÁ°7»þ40Ê¬¡¢8»þ30Ê¬¡¢8»þ40Ê¬¤Î3ÊØ¤¬ÄÌ¾ïÊØ¤Ë²Ã¤¨¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï280±ß¤Ç¤¹¡£
³Æ²ñ¾ì¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤ÎÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â»î¸³½ªÎ»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯¼Ö¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì²¼¸«¤Î¤¿¤á¤ÎÎ×»þ¥Ð¥¹¡Ê16Æü¡Ë¤â±¿¹Ô
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¹¥ÈÁ°Æü¤Î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î²¼¸«ÍÑÎ×»þ¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ²¬»³Âç³Ø¤È²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¸þ¤±¤Ë¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å2»þ¤Î´Ö¡¢Å¬µ¹±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼¸«ÍÑ¤ÎÎ×»þ¥Ð¥¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ïÊØ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£