¾åÅÄåºÀ¤¡¢ºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·18.3Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÂçÈ¿¶Á¡¡¡ÖåºÀ¤¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¥¤¥¤¥¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤é¤Û¤ó¤È´ò¤·¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÍò
¡¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ç¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Îー¥ë¥È½êÂ°¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡Ê27¡Ë¤¬1·î10Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ³ÉÛºÚ·î¡Ê27¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖµÞ·ã¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡Ä¡×Èþ¿Í¥ìー¥µー¡¢20ºÐ¤Î±ð¤ä¤«ÃåÊª»Ñ¤Ë¾×·â ¥µー¥¥Ã¥È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÀä»¿
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙÂè°ì»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ð´é¤Î¾åÅÄ¤È¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤¿Í³ÉÛ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Î¥¤ì¤Æ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤é¤Û¤ó¤È´ò¤·¤¤¤èー¡×¡ÖåºÀ¤¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¥¤¥¤¥¡×¡ÖÊì¹»¤Î·è¾¡¿Ê½ÐÆü¤ËÊó¹ð¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¼¯Åç¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¸«¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£