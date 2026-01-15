¿·À®¿Í¤Î½÷»Ò¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¡¢¿¶¤êÂµ»Ñ¤Ë1.8Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÈ¿¶Á¡¡¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¿¤éÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦¤¬¤¶¤ï¤Ä¤»Ï¤á¤Æ¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¡¡»³¸ý¸©¤Î½÷»Ò¼Â¶ÈÃÄ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥Áー¥à¡¦ACT SAIKYO¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥Áー¥à¤¬1·î12Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¥Ð¥È¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤ÎÅÄ¸ý¿¿ºÌ¤Î¿¶¤êÂµ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±àÅÄºÌÇµ¡¢½é¤á¤Æ¼«¿È¤Î¡É¥Ð¥¹¥È¤ÎÇº¤ß¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë ¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¡ÖÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡£¥Áー¥à¤«¤é¡¢ÅÄ¸ý¿¿ºÌ¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¶¤êÂµ¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÅÄ¸ý¤Î¼Ì¿¿¡£ÅÄ¸ý¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¿¶¤êÂµ¤òÃåÍÑ¤·¡¢Éú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤¿ÅÄ¸ý¤È¿¶¤êÂµ¤òÃå¤¿ÅÄ¸ý¤¬¶¦±é¤¹¤ë¹çÀ®¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦¤¬¤¶¤ï¤Ä¤»Ï¤á¤Æ¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö²ÄÎù¤¸¤ã¤Î¤¦¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¿¤éÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£