¥¯¥Ã¥ー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·Æ°Êª±à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ª ¾®³ØÀ¸¤ÈÆ°Êª±à¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡»ùÆ¸¤Ë¤Ï¤¢¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡ª¡Ê»³·Á¡¦²ÏËÌÄ®¡Ë¡¡
¤¤¤Þ¡¢²ÏËÌÄ®Î©¹Â±ä¾®³Ø¹»¤È²ÏËÌÄ®»ùÆ¸Æ°Êª±à¤Ë¤è¤ë¡¢¤È¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢²ÏËÌÄ®»ùÆ¸Æ°Êª±à¡ª
²ÏËÌÄ®»ùÆ¸Æ°Êª±à¡¡³Ø·Ý°÷¡¡°¤ÉôÉÒ·×¤µ¤ó¡Ö¡Ê£Ñº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡©¡Ë¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¤Î¥È¥í¤Á¤ã¤ó¥¯¥Ã¥ー¤òÈÎÇä¤·¤è¤¦¡ª¡×
¥È¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡¢µîÇ¯£´·î¤ÎÆ°Êª±à¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¿Íµ¤¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎË¤«¤Ê´¶À¡£
ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¡¦ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¥¯¥Ã¥ー¤òºî¤ê¡¢Æ°Êª±à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
²ÏËÌÄ®»ùÆ¸Æ°Êª±à¡¡³Ø·Ý°÷¡¡°¤ÉôÉÒ·×¤µ¤ó¡Ö¡ÊQ¡¡¤³¤ìÌÄ¤À¼¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤Þ¤¿°¤Éô¤µ¤ó²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡×
¢£¥È¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾Æ¤°õ¡ª
¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÏËÌÄ®Î©¹Â±ä¾®³Ø¹»¤Î£³Ç¯À¸£±£´¿Í¡£
»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁí¹ç¤Î³Ø½¬¤ÇÆ°Êª±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤¿¥Ê¥¹¤òÆ°Êª¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Ï»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬¥¯¥Ã¥ー¤Ë¾Æ¤°õ¤µ¤ì¤ë¥È¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ°Êª±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÍýÍ³¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
»ùÆ¸¡ÖÆ°Êª±à¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤¬¥¼¥í±ß¤À¤«¤é¡×
»ùÆ¸¡Ö¿©¤ÙÊª¤È¤«¤òÆ°Êª¤¿¤Á¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÇ¯Ãæ¡¢ÌµÎÁ¤Ç³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏËÌÄ®»ùÆ¸Æ°Êª±à¡£¶á½ê¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤«¤éÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëÌîºÚ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ä®Á´ÂÎ¤Ç±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¯¥Ã¥ー¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤âÆ°Êª±à¤Î±¿±ÄÈñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Îー¥È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¡ª
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Îー¥È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤â¡£
»ùÆ¸¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¤òÉÁ¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¤«¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤éÎý½¬¤·¤¿¡£¡Ê£Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¡×
»ùÆ¸¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¤ÎÌÜ¤Ï¡Ø¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÊõÀÐ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤«¤éÀÄ¿§¤ËÅÉ¤Ã¤¿¡×
ÂçÆâ´õÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿å¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×
»ùÆ¸¡ÖÀÄ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡×
²ÏËÌÄ®»ùÆ¸Æ°Êª±à¡¡³Ø·Ý°÷¡¡°¤ÉôÉÒ·×¤µ¤ó¡Ö¥È¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤êÂå¤ï¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ë°¤Éô¤µ¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡£
²ÏËÌÄ®»ùÆ¸Æ°Êª±à¡¡³Ø·Ý°÷¡¡°¤ÉôÉÒ·×¤µ¤ó¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¤ÎÇî»Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÌÈµö¾Ú¡ª¡×
Çî»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂçËþÂ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÄ®¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ËÅÏ¤µ¤ì¾Æ¤°õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¥¯¥Ã¥ー¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¡¢£³·î¾å½Ü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£