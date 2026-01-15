¡ÖÀ¯ÅÞ¤ÎÌÌ±ø¤·¤À¡×Î©·û¡¦Æ£¸¶µ¬¿¿½°±¡µÄ°÷¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÞ¼êÂ³¤¤òÈãÈ½ ¹çÎ®¤Ï¹ËÎÎ¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤ÈÏÃ¤¹
¡¡ÆÍÁ³¤Î¸øÌÀ¤È¤Î¹çÎ®¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢°¦ÃÎ¤ÎÎ©·ûµÄ°÷¤¬ÈãÈ½¤Ç¤¹¡£
Î©·û¡¦Æ£¸¶µ¬¿¿½°±¡µÄ°÷¡§
¡ÖÅÞ¤ÎÂ¸Ë´¤Ë´Ø¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤´¤¯°ìÉô¤ÎÊý¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¡ØÌ±¼ç¡Ù¤ÈÌ¾¤ÎÉÕ¤¯À¯ÅÞ¤ÎÌÌ±ø¤·¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°¦ÃÎ10¶èÁª½Ð¤ÎÆ£¸¶µ¬¿¿½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢15Æü¤ÎÎ©·û¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î¤¢¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÞ¤Î¼êÂ³¤¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤òÌîÅÄÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ëÇï¼ê¤ò¼«¿È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¿·ÅÞ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢·ûË¡¤ä°ÂÊÝË¡À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡¢¿·ÅÞ¤Î¹ËÎÎ¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·ÅÞ¤Ë¹çÎ®¤»¤ºÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢»ñ¶â¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£