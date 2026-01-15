·¦ÅÄÀµ¹§¡¢¡ÈÃ»È±¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É ÈäÏª¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤Ë°ÂÅÈ¤Î¤ï¤±¡ÄºÊ¡¦¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤È·ëº§6Ç¯¤Ç¼õ¤±¤¿ ¡È±Æ¶Á¡É
¡¡1·î13Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿©»öÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â¾°¦¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡·¦ÅÄ¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö9Æü¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¼ª¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ±£¤ì¡¢¶ßÂ¤¬Ä¹¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥µ¥¤¥É¤¬´¢¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ßÂ¤â¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»È±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤¬¿¤Ó¤¿¥É¥ê¥¢¤ò¿©¤Ù¤ë·¦ÅÄ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Instagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤¢¤ì¡¢¥Á¡¼¥º¤â¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í ²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Õ¡ÔÉáÄÌ¤Î¤ª¿©»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ²¿¤À¤«¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Ê¤É¡¢¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·¦ÅÄ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤È·ëº§¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¼ç±é¡¦À½ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤ËÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÄ´¤À¤¬¡¢·ëº§¸å¡¢·¦ÅÄ¤Î¿©»ö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö2023Ç¯10·î¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿åÀî¤µ¤ó¤«¤é¹ÚÁÇ¸¼ÊÆ¤äÌîºÚ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼êºî¤êÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·ëº§Á°¤ÏÂç¤ÎÆù¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤ï¤ì¤¿¥É¥ê¥¢¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°Â¿´¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡·ëº§¤«¤é6Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¿åÀî¤Î±Æ¶Á¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆÈ¿È»þÂå¤Î·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1Æü¤Ë¥¢¥¤¥¹¤ò20ËÜ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Ï¢Â³¤Ç¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢¡ÈÊÐ¿©²È¡É ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿åÀî¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´ÈÓ¡¢Ì£Á¹½Á¡¢ÄÒÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿©»ö¤ËÊÑ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ØSHOGUN¡Ù¤Î»£±Æ¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤â¡¢ºÊ¤Î¼êÎÁÍý¤¬·¦ÅÄ¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£