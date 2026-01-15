¸µ¡ÖME:I¡×²ÃÆ£¿´¡¢¡ÖÃ¦Âà¤Î¿¿Áê¡×¤Ö¤Á¤Þ¤±¡È»ÄÎ±¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ë¿´ÇÛÂ³½Ð¡Ä¡ÈµÇ°Æü¡É¤Î¾×·â¹ðÇò¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ
¡¡1·î14Æü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖME:I¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÃÆ£¿´¡ÊCOCORO¡Ë¤¬¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿²ÃÆ£¤Î¡È¹ðÇò¡É¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Æü¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¡£
¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯3·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ç»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢»öÌ³½ê¤ËÉÂµ¤¤ò¡È¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤â¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë´Ø¤·¤ÆÈà½÷¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¡ØLAPONE GIRLS¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÈÁê°ã¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤Î¿¿Áê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿²ÃÆ£¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖLAPONE GIRLS¡×¤Ï10Æü¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ô³ºÅöµ»öÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ME:I¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔME:I¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤Ë¤âÈ¯¸À½ÐÍè¤º¤Ë³èÆ°¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤Î¥¥Ä¥¤¤Ê¡Õ
¡Ô»Ä¤Ã¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¿´ÇÛ¤¹¤®¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤«¤é¤ÎME:iÂç¾æÉ×¤½¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢»ÄÎ±¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ME:I¤Ï2023Ç¯12·î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¾×·âÅª¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö12·î22Æü¤ËRAN¤µ¤ó¡¢SHIZUKU¤µ¤ó¡¢KOKONA¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î4¿Í¤¬Æ±Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ2Ç¯Â¤é¤º¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é°ìµ¤¤Ë4¿ÍÈ´¤±¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö! ¥é¥¤¥Ö! Ç¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç7¿Í¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØL¤ÈR¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·ÂÎÀ©¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÂçÎÌÃ¦ÂàÁûÆ°¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢µ¤¾æ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡ÖME:I¡×»ÄÎ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£²ÃÆ£¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿14Æü¤Ï¡¢ME:I¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤À¤Ã¤¿2024Ç¯1·î14Æü¡¢ME:I¤Ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤¬¡ØYOU:ME¡Ê¥æ¡¼¥ß¡¼¡Ë¡Ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈµÇ°Æü¡É¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏYouTube¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ME:I¤À¤¬¡¢»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡£