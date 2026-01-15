Á°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¤¬µó¤²¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤Î¡È·ê¡É¤òËä¤á¤ëÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ä¡×
¡¡Á°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¤ÎÆ£ËÜÇî»Ë»á¡Ê62¡Ë¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¦ÃÓÅÄ¿Æ¶½»á¡Ê66¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¹â¶¶·ÄÉ§»á¡Ê68¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¤è¤·¤Ò¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬È´¤±¤¿Íèµ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ»á¤Ï¡ÖÍ¸¶¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ºòµ¨¤Î14¾¡¤è¤ê¡¢¤à¤·¤íÍ¸¶¤ÎÅêµå²ó¿ô¤Ç¤¢¤ë175¥¤¥Ë¥ó¥°¤òËä¤á¤ëÅê¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ»á¤Ï¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Á°ÅÄÍª¸à¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÍª¤Ï²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀèÈ¯3»î¹ç¤ÈÌ¤ÃÎ¿ô¡£¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤â2024Ç¯¤Ë9¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¥±¥¬¤ÇÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£
¡¡ÃÓÅÄ»á¤ÏÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤é¡Ö2¿Í¤ÇËä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ£ËÜ»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡½ù¤Ï2023Ç¯¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉCPBL¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡£ÆüÊÆ¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÎËö¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ê3¿Í¤ÇÃ´¤¦¤Ê¤é¡Ë½ù¤ÎÉéÃ´¤Ï¸º¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ»á¤Ï¡Ö¡Ê´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ë½ù¤È¥«¡¼¥¿¡¼¡Ê¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤È¼ã¤¤Áª¼ê¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤òË¾¤ó¤À¡£