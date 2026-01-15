WDÌ¾¸Å²°¤¬HG¤ËÀ¶¿Ü»Ôºß½»¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤òÃêÁª¤Ç100Ì¾ÌµÎÁ¾·ÂÔ
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ï14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ËÀ¶¿Ü»Ôºß½»¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý100Ì¾ÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¥ª¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè17Àá¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥ºÀï¡£±þÊçÂÐ¾Ý¤ÏÀ¶¿Ü»Ôºß½»¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç³ÆÆü100Ì¾¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÀÊ¼ï¤Ï2³¬ÀÊ¥¯¥é¥Ö»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡£¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿Êý¤Î²ÈÂ²¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¤ÎÂç¿Í¡Ë¤Ï1²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤5Ëç¤Þ¤Ç¡¢Í¥ÂÔ²Á³Ê1,500±ß¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£
¡¡ÌµÎÁ¾·ÂÔ¤Î±þÊç¤Ï¡¢WDÌ¾¸Å²°¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤«¤é²ÄÇ½¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é26Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÅöÁªÈ¯É½¤Ï29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£