SV¥êー¥°¤È¡Ø¥Ï¥¤¥­¥åー!!¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª ¹ç·×10,000Ì¾¤ÎÌµÎÁ¾·ÂÔ¤â¼Â»Ü

¡¡15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍSV¥êー¥°¤Ï3·î¡¢4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡ÊSV¥êー¥°¡Ë¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÕµÙ¤ßÆÃÊÌ´ë²è ¡Ö½Õ¤³¤½¥Ð¥ìーº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥åー!!¡Ù¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¹ç·×10,000Ì¾¤òÃË½÷24¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¥åー!!¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Å´Ü½Õ°ì¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥Ï¥¤¥¥åー!!¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÆü¸þæÆÍÛ¡¢±Æ»³ÈôÍº¡¢µíÅç¼ãÍø¡¢µÜÐÒ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢SV¥êー¥°ÃË½÷24¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼ê¤â½¸·ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸Å´Ü¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÍÑ°Õ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¹ç·×Ìó10,000¿Í¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤â¼Â»Ü¡£2025-26 SV¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃË½÷24¥¯¥é¥Ö¤Î·×48»î¹ç¤ËÌó10,000Ì¾¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Ï2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡£
