¡¡¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Âç´ÓÌ¯»Ò¤È¡¢¾®ÁÒÇîÏÂ¤Èº´¶¶²Â¹¬¤Ë¤è¤ë¥®¥¿¡¼¡¦¥Ç¥å¥ª»³¸¹¤¬¡¢4·î3Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¤Ç¶¥±é¤¹¤ë¡£
»³¸¹¤Î³Ú¶Ê¡ÖµÀ±à¤ÎÎø¡×¤ËÂç´Ó¤¬¹û¤ì¹þ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ë²Î»ì¤òÉÕ¤±Ï¿²»¡¢01Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò»×¤¦¤È¡×¤Ç½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£°Ê¹ß¤â¤È¤â¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËµìÃÎ¤ÎÃç¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆóÁÈ¡£Âç´Ó¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë»³¸¹¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¶Á¤¤¬Í¥¤·¤¯½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢»ê¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¢¤ì¡£