Ìý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é4¿Í¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×µ¢´Ô¡¡1¿Í¤Ë°åÎÅ¾å¤Î·üÇ°¡¢Í½ÄêÁá¤á¤ë¡ÄÌý°æ¤µ¤ó¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ
Ìý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¤¬¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î¤«¤éISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ìý°æ¤µ¤ó¤ò´Þ¤à±§ÃèÈô¹Ô»Î4¿Í¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î15Æü¸á¸å5»þ41Ê¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´²¤ËÃå¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìý°æ¤µ¤ó¤é¤Ï2·î²¼½Ü¤Þ¤ÇISS¤ËÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ë°åÎÅ¾å¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¡¢Í½Äê¤òÁá¤á¤Æ¤Îµ¢´Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èô¹Ô»Î¤é¤Ï¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤«¤é1¿Í¤º¤Ä±§ÃèÁ¥¤«¤é±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢Ìý°æ¤µ¤ó¤â¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NASA¤Ï15Æü¸á¸å7»þ45Ê¬¤´¤í¤«¤éµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£