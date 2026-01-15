¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬¾·¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¡£ÊªÃÖ²½¤·¤¿2³¬¤«¤é90kg¤Î¥´¥ß
¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤°¤ê¡¼¤ó¤µ¤ó¡£50ÂåÆÈ¿È¤Ç¡¢¹âÎð¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ï¸º¤é¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤êÊë¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÎ¾¿Æ¡¢¤È¤¯¤ËÊì¤Î¤â¤Î¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤í¤½¤íËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¸å¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¡Ê¤°¤ê¡¼¤ó¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤â¤Î¤Ï²È¤¸¤å¤¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤°¤ê¡¼¤ó¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º2³¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¬²È¤Ï1³¬¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2³¬¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤¬ÂçÊÑ¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£2³¬¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Éþ¤¬¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÉþÃÖ¤¾ì¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤À¤±¤ÎÉþ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤Ç¤âÃå¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂµ¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
¡ÖÅßÉþ¤Î¿ôËç°Ê³°¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£Êì¤ÏÍÎºÛ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Éþ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÊì¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ä¥Ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Éþ¡£¹â²Á¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢¤è¤½¹Ô¤¤ÎÍÎÉþ¤Ç¤·¤¿¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤ÏÃå¿´ÃÏÍ¥Àè¤À¤«¤é¡¢·Ú¤¯¤Æ¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿Éþ¤·¤«Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
Éþ¤Î±¿¤Ó½Ð¤·¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤
¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÉÔÍ×¤ÊÉþ¤ÎÁã·¢¡£
¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤±¤ëÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢Êì¤Ë¤Ï¡ÈÎÃ¤·¤¤µ¤¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÉþ¤È¥é¥Ã¥¯¤òÁ´Éô½èÊ¬¤·¤è¤¦¡É¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢Éþ¤ÎÁªÊÌ¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥Ã¥¯¤«¤é²¼¤í¤·¤Æ¾²¤Ë¹¤²¡¢ÉÔÍ×¤ÊÉþ¤ò¥´¥ßÂÞ¤Ë¤¿¤á¡¢1³¬¤Ë±¿¤Öºî¶È¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£ÁêÅö¤³¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ½ªÅª¤Ë½èÊ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢30¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥´¥ßÂÞ5ÂÞÊ¬¤ÎÉþ¡£ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¬¡¼¤â60ËÜ°Ê¾å½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¡¢Âç·¿²È¶ñ¤Î²òÂÎ¤Ë¤Ò¤È¶ìÏ«
Éþ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥Ã¥¯¤Î²òÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥é¥Ã¥¯¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²òÂÎ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¡£ÀâÌÀ½ñ¤â¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤Î¥Í¥¸¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Àµ²ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º³Æ½ê¤Î¥Í¥¸¤ò·Ú¤¯´Ë¤á¤Ê¤¬¤é²òÂÎ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÓÃæ¡¢¥Í¥¸¤ò´Ë¤á¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¾²¤ËÍî²¼¡£¾²¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¡Ä¡£
¡Ö¾²¤Î½¤Á¶¡¢¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²òÂÎ¤Ï¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÆÂç¥´¥ß½èÍý¾ì¤Ë±¿¤Ö¤Ë¤ÏÂ¦ÈÄ¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥Î¥³¥®¥ê¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÉã¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÆÂç¥´¥ß¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤ÏÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢ÈÂÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤è¤ê¤ï¤±¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤é¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÊÒÉÕ¤±´°Î»¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥Ã¥¯°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ß¤ò½¸¤á¤Æ90kg¤Û¤É½èÍý¾ì¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2³¬¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤Ê¬¤¹¤Ã¤¤ê¡£¤Þ¤À¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤á¤è¤¦¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1Æü¤Ç¤â¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤ÈÁá¤á¤ËÆ°¤¤¤ÆÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤°¤ê¡¼¤ó¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£