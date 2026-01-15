½ü¼¾¸Ë¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡£¥ì¥ó¥¸¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡Ö¾®¤µ¤Ê½ü¼¾¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤¬Àµ²ò¤«¤â
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¥«¥á¥é¤ä¥ì¥ó¥º¡¢¤½¤ÎÊÝ´ÉÊýË¡¤Ë¿´¤«¤éËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹â²Á¤ÊËÉ¼¾¸Ë¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Î´¥ÁçºÞ¤Ï¸ò´¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¸ú²Ì¤ËÇº¤à¤³¤È¤â¡Ä¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥ì¥ó¥º¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¥¯¥â¤ê¤¬¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»£±Æµ¡ºà¤ò¥¿¥Õ¤Ê´Ä¶¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¼¾µ¤ÂÐºö¤Ï±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ë¥®¥¢°¦¹¥²È¤¿¤Á¤Ë¡¢Ï¯Êó¤Ç¤¹¡£»È¤¤¼Î¤Æ½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¼¾ÅÙ´ÉÍý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡ÖPIONEER+¡×¡£½ü¼¾ºÞ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÆÃÄ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åú¤¨¤Ï¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¡£ÆÈ¼«¤Î¼¾ÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀÇ½
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½ü¼¾ºÞ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±¼¾µ¤¤òµÛ¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¼ç¤ÊÈæ³Ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤À´¥Áç¤µ¤»¤¹¤®¤Æ¤â¡¢¥«¥á¥é¤Î¥´¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò½ý¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¶õ´Ö¤Î¼¾ÅÙ¤ò¤É¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖPIONEER+¡×¤Î¿´Â¡Éô¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥Ê¥ÎÂ¿¹¦¼Á¥·¥ê¥³¥ó¡×¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¥¹¥´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¡¢ÆÃÄê¤Î¥Æ¥¹¥È¾ò·ï²¼¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·¾ÁôÅÚ¤ÎÌó8ÇÜ¤â¤ÎµÛ¼¾ÀÇ½¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¥â¥Î¡Ê¢¨¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Î¼¾ÅÙ¤òÌó35¡Á40¡ó¤ËÊÝ¤Ä¤è¤¦¹ª¤ß¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤äÀºÌ©µ¡´ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ó¤ä¥µ¥Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼¾µ¤¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢²áÅÙ¤Ê´¥Áç¤òÈò¤±¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¸Ä¤ÇÌó20L¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ°Ý»ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ºÇÂç¤Ç30Æü´Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨´ü´Ö7Æü´Ö¡¦¼¾ÅÙ85¡ó¡¦²¹ÅÙ30¡î¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀß·×
½ü¼¾ºÞ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤À¤±¤òÁ°Äó¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖPIONEER+¡×¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö·ÈÂÓÀ¡×¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤Î»ÅÀÚ¤ê¤ä¡¢¥Ú¥ê¥«¥ó¥±¡¼¥¹¤Î·ä´Ö¤Ë¥«¥Á¥Ã¤È¸ÇÄê¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥±¡¼¥¹Æâ¤Ç¥®¥¢¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ½ý¤¬¤Ä¤¯¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò±ó¤¶¤±¤Þ¤¹¡£
³°Áõ¤Ë¤Ï¡¢½ÀÆðÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿TPVÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£Ëü¤¬°ì¤Î¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥¿¥Õ¤ÊÁêËÀ¤Ç¤¹¡£Ìó120g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤â¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤Î¤È¤¡¢ÃÏÌ£¤Ë´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·ÐºÑÀ¤È¥¨¥³¤òÎ¾Î©¡£Ä¹¤¯»È¤¨¤ëºÆÀ¸¥·¥¹¥Æ¥à
¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤¤¤Ã¤Æ¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤Ï¡¢¥®¥¢¤òÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖPIONEER+¡×¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê200-300W¤ÇÌó9Ê¬¡Ë¤«¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¡Ê150¡î¤ÇÌó50Ê¬¡Ë¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ì¤Ð¡¢µÛ¼¾ÀÇ½¤¬¸µÄÌ¤ê¤Ë¡£¿ä¾©¸ò´¹ÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ëÌó5Ç¯´Ö¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â·ÐºÑÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤íÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ø¤ÎÆþ¤ì¤É¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÇº¤àÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Î¥«¥é¡¼¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤¬ÀÄ¿§¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ºÆÀ¸¤Î¥µ¥¤¥ó¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍî¤È¤µ¤º»È¤¨¤ë¡¢¸¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¤¬Áª¤Ö¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£³Î¤«¤Ê°ÂÁ´À¤ÈÉÊ¼Á
ÂçÀÚ¤Ê¥®¥¢¤òÍÂ¤±¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿®ÍêÀ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡ÖPIONEER+¡×¤Î³«È¯¸µ¤ÎDrytech¼Ò¤Ï¡¢1995Ç¯ÁÏ¶È¤Î½ü¼¾ÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢EU¤ÎRoHS»ØÎá¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸·¤·¤¤¹ñºÝ´ð½à¤Ë¤âÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í³²Êª¼Á¤ò´Þ¤Þ¤º¡¢²ÃÇ®»þ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿åÊ¬¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¡¼¥ó¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë°ÂÁ´»×ÁÛ¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖPIONEER+¡×¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç½Æ°Åª¤Ê¼¾ÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò¤ò
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ÖPIONEER+¡×¤¬¡¢¸½Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯åÌÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡Ö¼¾ÅÙ´ÉÍý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄü¤á¤Æ¤¤¤¿½ü¼¾ºÞ¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡ÖPIONEER+¡×¡£
ÂçÀÚ¤Ê¥®¥¢¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¡ºà¥ê¥¹¥È¤Ë¤³¤ÎÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖPIONEER+¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢°Ê²¼¤«¤é³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç·«¤êÊÖ¤·ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡ª¶¯ÎÏ½ü¼¾ºÞ PIONEER+
