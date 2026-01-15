¡ÖEV¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¿©¤ï¤º·ù¤¤¤ò¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤¬ÌÛ¤é¤»¤Ë¤¤¿
EV¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¡ª
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡© CO2¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤º´Ä¶¤Ë¤è¤¯¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤è¤ê¤âÄãÇ³Èñ¡£¤À¤±¤É¡¢±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤ä²÷Å¬¤µ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤Î²Ö粼¤È¹õÅÄ¤¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤ÎEV¡ÖID¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò»î¾è¤·¡¢ºÇ¿·EV¤òÂÎ¸³¡£ÉáÃÊ¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÅ¤«¤Ç²÷Å¬¡£²ÈÂ²¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡ÖID. Buzz¡×
²Ö粼¤¬»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1950Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥²¥ó¥Ð¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ÖID. Buzz¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¡¼¥Ð¥º¡Ë¡×¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÉ÷¤ËÁÉ¤é¤»¤¿1Âæ¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤²Ö粼¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¤Ï¼¼Æâ¡£¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼ÖÆâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¡¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤â°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÆâ¤Ï¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï²»¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢EV¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±ÀÅ¤«¤Ê¤é¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤á¤Ð¡¢Ä¹»þ´Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤â¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±¿Å¾Ãæ¤Ë²Ö粼¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¼ÖÆâ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Æ¼ïÁàºî¤Î¤¿¤á¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖReady 2 Discover¡×¡£¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ç¤âÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Ë¤¹¤°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¡£¥Ü¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤äÁö¹Ô¥â¡¼¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤ò²»À¼¤Ç»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼ÖËÜÂÎ¤ÎÀß·×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤â²÷Å¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ê¼ÖÆâ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â±ß³ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖID. Buzz¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤È¹â¤¤°ÂÁ´ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡ÖID.4¡×
¹õÅÄ¤¬»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢SUV¤Î¡ÖID.4¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¡¼¥Õ¥©¡¼¡Ë¡×¡£³¹¾è¤ê¤«¤é¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ëËüÇ½¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£±¿Å¾Âç¹¥¤¤Ê¹õÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¼«Á³¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£Áö¤ê½Ð¤·¤¬¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ç¡¢ÉáÃÊ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À¤È¤¤Î¥È¥ë¥¯¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÀ©¸æ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¶á¤¤¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¤·¤Æ¤â¡¢°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹âÂ®Áö¹Ô¤Ê¤É¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡ÖADAS¡×¡ÊAdvanced Driver Assistance Systems¡áÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤â¹âÀÇ½¡£Â®ÅÙ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤¬¼«Æ°Åª¤ËÂ®ÅÙ¤ò¥¡¼¥×¡£Á°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¸ºÂ®¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ºÂ®¤·¡¢²ÃÂ®¤ò¤¹¤ì¤ÐÀßÄêÂ®ÅÙ¤Þ¤Ç²ÃÂ®¡£¼ÖÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¹âÂ®±¿Å¾¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢¤¿¤ÀÊÒ¼ê¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇOK¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¸ºÂ®¤·¤ÆÏ©¸ª¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡£½é¤á¤Æ¤ÎEV¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
º£²ó»î¾è¤·¤¿¡ÖID¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¹¡¹¤·¤¿¼¼Æâ¤ËÀÅ¼äÀ¤È¤¤¤¦EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼ÖÉ÷¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¹â¤¤Áö¹Ô¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢±¿Å¾¤ÎÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²óÆ°²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢À½ÉÊ¹Êó¤ÎÃæÂ¼¤µ¤óÛ©¤¯
½é¤á¤Æ¤ÎEV¤Ë¾è¤ëÊý¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯EV¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖID¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ÈEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²÷Å¬¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¡ÖID¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤é¤ª¶á¤¯¤Î¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
