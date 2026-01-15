°Õ³°¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¡ª¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤ÇµÓ¥Ôー¥ó¡¡1/80000½÷Í¥¡¦¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡¢3rd¼Ì¿¿½¸¤ÇÂçÃÀ»Ñ¤ò³«Êü
¡¡½÷Í¥¤Î¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡Ê23¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖInto The Light ～ Another Edition ～¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡²£¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤¤¶ÊÀþ
¡¡¶ÌÅÄ¤Ï2017Ç¯¤Ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç±þÊçÁí¿ô8Ëü150ÄÌ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥åー¡£Íâ2018Ç¯¤Ë¤ÏÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä±þ±ç¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È3ºîÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±ºî¤Ç¤Ï¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¡£È¯ÇäµÇ°¤ËÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤é¤·¤¤¶ÊÀþÈþ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö¼Ì¿¿½¸¡ØInto The Light¡ÙÌ¤¸ø³«¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°áÁõ¤âÂô»³ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
