¡ÚÆÃ½¸¡Û¡ÖÅà¤Æ¤Ä¤¯´¨¤µ¤È°Å°Ç¡×¡Ö»ö¸Î¤Î¤³¤È¶µ·±¤ò¡ÄËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×Âç³ØÀ¸¤Ê¤É15¿Í»àË´¡¡·Ú°æÂô¥Ð¥¹»ö¸Î¤«¤é10Ç¯¡¡°äÂ²¤Î»×¤¤¤Ï¡Ä¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡
¸½¾ì¤ÏÄÃº²¤Îµ§¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¤Ç¥¹¥ー¥Ä¥¢ー¥Ð¥¹¤¬Å¾Íî¤·Âç³ØÀ¸¤Ê¤É15¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é15Æü¤Ç10Ç¯¤Ç¤¹¡£
É÷²½¤ÈºÆÈ¯¤ò¤É¤¦ËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¡ÄÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°2»þ¤Îµ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼7.5ÅÙ¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤À15Æü¤Î·Ú°æÂôÄ®¡£
10Ç¯Á°¡¢°Å°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¬¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
À¸Â¸¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ê¹Åç¤«¤é¡Ë
¡Ö¤â¤¦10Ç¯¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÈÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤ÁÎ¾Êý¡£°Å¤µ¤È´¨¤µ¤ò»ö¸Î¤Î»þ´Ö¤ËÂÎ¸³¤·´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»ö¸Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
Åà¤Æ¤Ä¤¯´¨¤µ¤ÎÃæ¹Ô¤ï¤ì¤¿·üÌ¿¤Êµß½õ³èÆ°¡£15¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¡£
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥·ー¥È¤Ê¤É¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¾×·â¤Î¶¯¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¯¤Î»ú¡×¤ËÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¼ÖÂÎ¡£ºÂÀÊ¤Ï³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯1·î15Æü¤Î¸áÁ°1»þ52Ê¬¤´¤í¡£·Ú°æÂôÄ®¤Î¹ñÆ»18¹æ±°É¹¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÇÅìµþ¤«¤éÍè¤¿¥¹¥ー¥Ä¥¢ー¥Ð¥¹¤¬¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤òÆÍ¤ÇË¤êÆ»Ï©ÏÆ¤ËÅ¾Íî¡£
¥Ð¥¹¤ÏÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò50¥¥í¤Û¤É¾å²ó¤ë¡¢¡Ö»þÂ®96¥¥í¡×¤ÇÁö¤ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸13¿Í¤È±¿Å¾¼ê2¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ15¿Í¤¬»àË´¡£26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÅö»þ¡¦Âç³Ø2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ÆóÃË¤Î´²¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²²ñÂåÉ½¤ÎÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó¡£Â©»Ò¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¡£¤¢¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢»ö¸Î¤ò¥Ë¥åー¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï²¿ÅÙ¤â¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦～¥¹¥ー¾ìÌµ»öÃå¤¤¤¿¡©¡×
¡ÖÈÃÈø¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹¤¬»ö¸Î¤Ã¤ÆÊóÆ»¤·¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤ä¤ó¤Í¡×
¤½¤Î¸å¡¢·«¤êÊÖ¤·ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤âÂ©»Ò¤Ï¡Ä¡¢½Ð¤Ê¤¤¡£
¡Ö´²¡¢¿Í°ã¤¤¤ä¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¡×
ÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö¡Ä»þ´Ö¤òÌá¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼ã¶¹ÏÑ±è´ß¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµþÅÔ¡¦ÉñÄá»Ô¡£»ö¸Î¤«¤é10Ç¯¡ÄÌ¿Æü¤òÁ°¤ËÂ©»Ò¤¬Ì²¤ëÊè¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢Êè»²¤ê¤Ë¤Ï´²¤µ¤ó¤Î·Á¸«¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Õ¥éー¤ò´¬¤¡¢¹¥Êª¤À¤Ã¤¿¥¤¥Á¥´¤ò¶¡¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó
¡Ö»ö¸Î¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥åー¥¹¡£²ÈÆâ¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÊý¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
Æ¬¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»ö¸Î¤Î¤¢¤Ã¤¿·Ú°æÂôÄ®¤Ø¤È¸þ¤«¤¤Æ»Ãæ¤Îµ²±¤Ï¡Ä¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó
¡ÖÀÅ¤«¤Ê´¨¤¤¤È¤³¤í¤Î°äÂÎ°ÂÃÖ¾ì¤Ç´é¸«¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«µ¯¤¤Æ¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤Í¡£½ý¤Ï¾¯¤·¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ ¤Þ¤ÀÂ¿Ê¬¤³¤ì¿²¤Æ¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ ´¨¤¤Éô²°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
Á°¸þ¤¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´²¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
ÅÄ¸¶¤µ¤ó¤Ï»ö¸Î¸å¡¢È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê°äÂ²²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ê¤É¤È»ö¸Î¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·Êâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯¡Ä¡£²¿¤è¤ê¶¯¤¯Ë¾¤à¤Î¤ÏÆ±¤¸Èá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£
ÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó
¡Ö»Ò¶¡Ë´¤¯¤·¤¿¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤È¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¤³¤È¤ò¶µ·±¤òËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø¤ÎÅê¤²¤«¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÀ¼¤ò°ú¤Â³¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¢£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿·Ú°æÂôÄ®¤Î¸½¾ì¤«¤é15Æü¤Î¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¡£
Êó¹ð¡§ÅòËÜµ¼Ô
¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬µ¾À·¼Ô¤òÅé¤à°ÖÎîÈê¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤«¤é¤ª¤è¤½2Ç¯¸å¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢Ãæ±û¤Ë¤¢¤ëº°¿§¤Î¥¬¥é¥¹¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸13¿Í¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ¾ÏÆ¤ò°äÂ²¤¿¤Á¤¬Î¾¼ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¥¤¥áー¥¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¾À·¼Ô¤ÎÄÉÅé¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ö¸Î¤ÎÉ÷²½¤ÈºÆÈ¯¤ÎËÉ»ß¤Ø¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î°ÖÎîÈê¤Î±ü¤¬¥Ð¥¹¤¬Å¾Íî¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤«¤é5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¤«¤Ê¤êµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤ë£±·î15Æü¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤Ø¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ§¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»ö¸Î¸½¾ì¤Î15Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÛ¤È¤¦
15Æü¸á¸å¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤Î°ÖÎîÈê¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬Ë¬¤ì¡¢µ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î10Ç¯¤È¤Ï¡£
Â©»Ò¡¦Î¦¿Í¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿ÂçÃ«·ÄÉ§¤µ¤ó
¡ÖºÛÈ½¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¦¿Í¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï10Ç¯Á°¤Î¤¤ç¤¦¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¡¢µ²±¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï¹ð¿Í¤Î2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Îºá¤òÇ§¤á¤Æ¹µÁÊ¿³¤Ç²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤È½·è¤¬½Ð¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Ì¼¡¦°áÎ¤¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿ÃÓÅÄ¾´¤µ¤ó
¡Ö10Ç¯´Ö²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤È¡£²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Í¡£¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£À®Ä¹¤¬Á´Á³¸«¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Çµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¤10Ç¯´Ö¡£»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¨¤ê¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡×
°äÂ²²ñÂåÉ½¡ÊÆóÃË¡¦´²¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¡ËÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó
¡ÖÂ©»Ò¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤Æ°äÂ²²ñ¤Î³èÆ°10Ç¯´Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤âÂ©»Ò¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡¢¤¤ç¤¦°ì½ï¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯ÌóÂ«¤ò¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¶µ·±¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15Æü¤Ï¡¢·Ú°æÂô¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ²ñ¤ÎÍ»Ö12¿Í¤â°ÖÎîÈê¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú°æÂô¹â¹»¡¡¿¹¹áÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê2Ç¯À¸¡¦17¡Ë
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ó¤Ê»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Êý¤¬¶Ã¤¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
·Ú°æÂô¹â¹»¡¡Çë¸¶µ±¤µ¤ó¡Ê1Ç¯À¸¡¦15¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼ã¤¤Ç¯Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â»ö¸Î¤¬É÷²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°äÂ²¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æº£¸å¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ²¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡Ö¤³¤Î10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë»ö¸Î¤¬Ëº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÈá¤·¤¤¡×¤È¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¤«¤é10Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÅö»þ¡¢ÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬²ñ¸«¤ÇÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´µ×·Ù»¡½ð¡¡±öÆþ°ìÀ¶ Éû½ðÄ¹¡ÊÅö»þ¡¦·Ú°æÂô¸òÄÌ²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¾èµÒ¤Ï²¿Ì¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¸úÎ¨¤è¤¯µß½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«²¹¤«¤¤¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¤¢¤ë´´Éô¤«¤éÁÜºº°÷¤ËÂÐ¤·¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ä²ÈÂ²¤À¤È»×¤Ã¤ÆÁÜºº¤ËÅö¤¿¤ì¤È»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁÜºº°÷¤ÎÃ¯¤â¤¬Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ÇÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©·ÙËÜÉô¡¡¾¾ÅçÉÒ»Ë ¸òÄÌÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡¦¸òÄÌ»ØÆ³²Ý´ÉÍý´´¡Ë
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´ÉÍý¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¿Í¤Î»à½ý¤Î·ë²ÌÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë´ÉÍýÀÕÇ¤¤òÌä¤¦»ö·ï¼«ÂÎ¤Ï»ä¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡£´ÉÍýÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
»ö¸Î¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï2023Ç¯6·î¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤¬¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¹±¿¹Ô²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹髙¶¶ÈþºîÈï¹ð¤Ë¶Øîþ3Ç¯¤ò¡£Åö»þ¤Î±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¡¦¹Ó°æ¶¯Èï¹ð¤Ë¶Øîþ4Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¡£
µîÇ¯11·î¤Î¹µÁÊ¿³½é¸øÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤Î2¿Í¤Ï°ì¿³¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö»ö¸Î¤òÍ½¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤ÎºÛÈ½¤Ï3·î13Æü¤Ç°äÂ²¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤ª¤±¤ë·º»öºÛÈ½¤Ç10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ÆÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°äÂ²¤¿¤Á¤Ï»ö¸Î¤ÎÉ÷²½ËÉ»ß¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±ºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£