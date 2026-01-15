¡Ø¤³¤Î¤¹¤Ð¡Ù¥¢¥Ë¥á4´üÀ©ºî·èÄê¡ª¡¡10¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É´ØÏ¢´ë²è¤â
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¤Î4´ü¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡õÅ¸¼¨²ñ¤Î³«ºÅ¡¢¸¶ºî¡¦¶Ç¤Ê¤Ä¤á½ñ¤²¼¤í¤·¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Î¸ø³«¡¢¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¥é¥¸¥ª¡×²áµî²ó¤ÎYouTube¤Ç¤ÎÉü³èÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥¨¥â¤¤¡ª
¡¡¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¤Ï¡¢³ÑÀî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ê¸¸Ë´©¹Ô¤Î°ÛÀ¤³¦¥³¥á¥Ç¥£¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£Å¾À¸¤·¤¿¥²¡¼¥à¥ª¥¿¥¯¤Î¼ç¿Í¸ø¥«¥º¥Þ¡¢¸ý¤Î°¤¤½÷¿À¥¢¥¯¥¢¡¢ÃæÆóÉÂ¤ÎËâË¡»È¤¤¡¦¤á¤°¤ß¤ó¡¢ÊÑÂÖµ®Â²¥À¥¯¥Í¥¹¤¬ºÇ²¼µéËÁ¸±¼Ô¤È¤·¤Æ¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡2016Ç¯1·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜºî¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ4´ü¤ÎÀ©ºî¤ò·èÄê¡£13Æü¤ËYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°À¸ÇÛ¿®¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢10¼þÇ¯¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡õÅ¸¼¨²ñ¤Î³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï7·î26Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÊ¡Åç½á¡¢±«µÜÅ·¡¢¹â¶¶Íû°Í¡¢³ýÌî°¦°á¡¢Machico¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ²Ã½Ð±é¤ò´Þ¤á¤¿Â³Êó¤Ï¡¢3·îº¢¤Ë¹ðÃÎ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Å¸¼¨²ñ¤Ï¡¢½©º¢¤Ë½©ÍÕ¸¶UDX2³¬¡ÖAKIBA_SQUARE¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¶ºî¡¦¶Ç¤Ê¤Ä¤á½ñ¤²¼¤í¤·¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤Î³¹¤Ç½Õ²Æ½©Åß¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¨Àá¤Ëµ¯¤¤ë¡¢¥«¥º¥Þ¤¿¤Á¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤ÏYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¡£º£Åß¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Î¡¼¡¦¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Æ¥¤¥ë¡ÁÉ¹²Ú¤Îµ¨Àá¡Á¡×¡£Æ±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¸¥ª¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×¤ÎÄÌ¾Î¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¥é¥¸¥ª¡×¤Î²û¤«¤·¤Î²áµî²ó¤¬¡¢Éü³èÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£1·î¤è¤êËè½µ¡¢Âè1²ó¤«¤éYouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢Ê¡Åç½á¡Ê¥«¥º¥ÞÌò¡Ë¡¢¹â¶¶Íû°Í¡Ê¤á¤°¤ß¤óÌò¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¸¶ºî¾®ÀâºÇ¿·´©¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¤è¤ê¤ß¤Á4²óÌÜ¡ª¡×É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¡£3·î18Æü¤Ë10¼þÇ¯µÇ°SONG-BOX¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¡¦¶Ç¤Ê¤Ä¤áÀ©ºî´Æ½¤¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦»°Åè¤¯¤í¤ÍÀ©ºî¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¸ø¼°¿·ºî¥²¡¼¥à¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Á¤³¤Î°¦¤¹¤Ù¤³¹¤ËÈË±É¤ò¡ª¡Á¡Ù¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÈPC¤Ë¤Æ2026Ç¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥²¡¼¥à¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¡¦¶Ç¤Ê¤Ä¤á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¿·ºî¥²¡¼¥à¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡õ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤æ¤ó¤æ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸É¹â¤Î¥½¥í¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤Ü¤Ã¤Á¤¬¥Ï¥Ö¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡ª¥²¡¼¥à³«»Ï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦»°Åè¤¯¤í¤Í¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¿·ºî¥²¡¼¥à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥«¥º¥Þ¤µ¤óÃ£¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª³§ÍÍ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª»ä¤âÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤éÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¼¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
