²÷Å¬¤Ê¼ÖÆâ´Ä¶°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¡Ö¼ÖÆâ±øÂ»»þ¤Î¤´ÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¡Êkm¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÀ¶·é¤Ç²÷Å¬¤Ê¼ÖÆâ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÆâ±øÂ»»þ¤ÎÀÁµá¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ò²þÄê¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê¡¢ÓÒÅÇÅù¤Ë¤è¤ê±Ä¶È·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ¤ª¤è¤ÓµÙ¼ÖÂ»³²¤È¤·¤Æ°ìÎ§¤Î¶â³Û¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÍÑ³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)
ÀÁµá¶â³Û¡§°ìÎ§20,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÂÐ¾Ý¡§¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Êkm¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë
¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢°ìÈÌ¾èÍÑÎ¹µÒ¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È±¿Á÷Ìó´¾Âè10¾ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÆâ¤¬±øÂ»¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Þ¥Ê¡¼·¼È¯Åù¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡Ö°Â¿´¡¦²÷Å¬¡×¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ
ÀÁµá¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸Î°Õ¤Þ¤¿¤Ï²á¼º¤Ë¤è¤ëÓÒÅÇÅù¤Ç¼ÖÆâ¤¬±øÂ»¤·¡¢À¶ÁÝ¤äÀ°È÷¤Î¤¿¤á¤Ë±Ä¶È·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ¤ª¤è¤ÓµÙ¼ÖÂ»³²¶â¤È¤·¤Æ¡¢°ìÎ§20,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥È¤äÈ÷ÉÊ¤ÎÇËÂ»¤Ê¤É¡¢¼ÖÆâÀßÈ÷¤Î½¤Á¶¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ÂÈñÅù¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìó´¾¤Ë¤Ï¡ÖÎ¹µÒ¤Î¸Î°Õ¼ã¤·¤¯¤Ï²á¼º¤Ë¤è¤ê¡ÄÅö¼Ò¤¬Â»³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¹µÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÂ»³²¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»Üºö¤Ï¤³¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¯Å¬Àµ¤Ê±¿ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¤È¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÎ¾¤Ë¡Ö¥¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÞ¡×¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾è¼ÖÃæ¤ËÂÎÄ´¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ï¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯¾èÌ³°÷¤Ø¿½¤·½Ð¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾èÌ³°÷¤Ï¥¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÞ¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¤Î°ì»þÄä¼Ö¤Ê¤É¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì±øÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ê¿½¹ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¾èÌ³°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¡Ö¼ÖÆâ±øÂ»»þ¤Î¤´ÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
