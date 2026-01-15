¡ÚÆÈ¼«Ê¬ÀÏ¡Û¸øÌÀÉ¼¤¬Î©·û¤Ë¡©¡¡½°±¡Áª¡ÈµÄÀÊ¡É¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¼«Ì±¡¦Î©·û¤ÇµÕÅ¾¤â
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶á¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¤Ï¡¢Á°²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢£»î»»¤Ç¤Ï¼«Ì±¤Î¾®Áªµó¶èÅöÁª¼Ô¤ÏÈ¾¸º¡¢Î©·û¤Ï60µÄÀÊ°Ê¾åÁý
¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÅêÉ¼¤»¤º¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÁªµó·ë²Ì¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬»î»»¤·¤¿¡Ê»î»»ÊýË¡¤Ï¸å½Ò¡Ë¡£
·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿132Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢72Áªµó¶è¤ÇÇÔËÌ¤¹¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Áªµó¶èÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ÎÌó55¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ô»ú¤Ç¡¢60¿Í¤·¤«¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢Î©·û¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï63Áªµó¶è¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Î©·û¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤Áªµó¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤·¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢6Áªµó¶è¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢2Áªµó¶è¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢1Áªµó¶è¤ÇÌµ½êÂ°¤Î¸õÊä¼Ô¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¼ÂºÝ¤Ë»î»»ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÁªµó¶è»ö¾ð¼¡Âè¤«
¤³¤Î»î»»¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ±½ã·×»»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÁªµó¶è¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÎ©·ûµÄ°÷¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤¢¤ê¤«¤Ê¤ê¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¤¢¤ëÎ©·û¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤Ï26Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬Á´¤ÆÎ©·û¤Ë¤¯¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤È±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î»î»»¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÎ©·û¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Áªµó·ë²Ì¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¡×¤ò»î»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤Ï¸õÊä¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤äÁªµó¶è»ö¾ð¤¬Á°²ó¤«¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢º£²ó¤Î»î»»¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£»î»»ÊýË¡
ÁíÌ³¾Ê¤Î»Ô¶èÄ®Â¼Ã±°Ì¤Î½°±¡Áª¤ÎÆÀÉ¼¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢³Æ¾®Áªµó¶è¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÈæÎãÉ¼¤ò»»½Ð¤·¡Ö¸øÌÀÉ¼¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ì±¸õÊä¤¬¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿132Áªµó¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áªµó¶è»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë»î»»¤·¤¿¡£
¢¡Î©·û¸õÊä¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤Ä¼«Ì±¸õÊä¤¬¸øÌÀÅÞ¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÁªµó¶è
¡¦¼«Ì±¸õÊäÆÀÉ¼¿ô¤«¤é¸øÌÀÉ¼¤òº¹¤·°ú¤¯
¡¦Î©·û¸õÊäÆÀÉ¼¿ô¤Ë¸øÌÀÉ¼¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë
¡¦¤½¤Î¾å¤ÇºÇ¤âÆÀÉ¼¿ô¤ÎÂ¿¤¤¸õÊä¤òÅöÁª¼Ô¤È¤¹¤ë
¢¡Î©·û¸õÊä¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ä¼«Ì±¸õÊä¤¬¸øÌÀÅÞ¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÁªµó¶è
¡¦¼«Ì±¸õÊäÆÀÉ¼¿ô¤«¤é¸øÌÀÉ¼¤òº¹¤·°ú¤¯
¡¦º¹¤·°ú¤¤¤¿¸øÌÀÉ¼¤ÏÊÌ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Ê¤¤
¡¦¤½¤Î¾å¤ÇºÇ¤âÆÀÉ¼¿ô¤ÎÂ¿¤¤¸õÊä¤òÅöÁª¼Ô¤È¤¹¤ë
¢¡Î©·û¸õÊä¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤Ä¼«Ì±¸õÊä¤¬¸øÌÀÅÞ¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áªµó¶è
¡¦¼«Ì±¸õÊäÆÀÉ¼¿ô¤ÏÊÑ²½¤Ê¤·
¡¦Î©·û¸õÊäÆÀÉ¼¿ô¤Ë¸øÌÀÉ¼¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë
¡¦¤½¤Î¾å¤ÇºÇ¤âÆÀÉ¼¿ô¤ÎÂ¿¤¤¸õÊä¤òÅöÁª¼Ô¤È¤¹¤ë
¢¡Î©·û¸õÊä¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ä¼«Ì±¸õÊä¤¬¸øÌÀÅÞ¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áªµó¶è¡¦Æ°¤¯É¼¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÊÑ²½¤Ê¤·