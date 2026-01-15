ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÄñ¹³¤·¤¿ÃËÀ¤¬½Æ·â¼õ¤±¤ë¡¡ÊÆ¡¦¥ß¥Í¥½¥¿½£
¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç14Æü¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢Äñ¹³¤·¤¿ÃËÀ¤¬½Æ·â¤ò¼õ¤±¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Î¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç14ÆüÉÔË¡°ÜÌ±¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤¿¤áÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¡Ìä¤ÇÃËÀ1¿Í¤¬Æ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Î¿¦°÷¤¬Æ¨¤²¤¿ÃËÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥ã¥Ù¥ë¤Ç½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤ÎÂ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½Æ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç¤Ïº£·î7Æü¤ËICE¡á°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¤Ë¤è¤ëÅ¦È¯Ãæ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷À¤¬·â¤¿¤ì»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¯Ë¤¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¹³µÄ¤Î¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬½¸·ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Åö¶É¤¬ºÅÎÞÃÆ¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤Ê¤É¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£