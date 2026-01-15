¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ä¤ó¡×¡ÈÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡É½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î½ãÇò¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ä¡È¥ì¥¹¥é¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¶Ã¤¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WWE¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î·ëº§Êó¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¡È½ãÇò¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡É»Ñ
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢WWE½÷»ÒÉôÌç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¡£¥Þ¥¥·¥ó¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢½ãÇò¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ë¡¼¥¯¡£Åê¹ÆÆâ¤Ç¤Ï¡ÖMrs. Luke¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤È¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÏÓ¤äÆ²¡¹¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥â¥Ç¥ëµé¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¸«¤»¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¶áÇ¯¡¢WWE¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÃå¼Â¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¸Íß·ÍÛ¤âÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò·Ð¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³ÎÎ©¤·¡¢»î¹çÌÌ¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÎÆ°¤¤äÉ½¸½ÎÏ¤Ë¤âÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢WWE½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷»ÒÀïÀþ¤ÎÃæ¤Ç³Î¤«¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¥·¥ó¡£¤½¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ëº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÇºÇ¹â¡×¡ÖºÇ¶á¤ÎWWE¤Ç¤Î³èÌö¤â´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
